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Bedelli Askerlik konusunda önemli açıklama

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Bedelli Askerlik konusunda önemli açıklama

Türkiye  Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik uygulamasının sürekli hale getirileceğini açıkladı. Erdoğan, "Bedelli askerlik uygulamasını ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz. İlk etapta her yıl 145 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek" dedi.

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir mitinginde yeni askerlik sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

“Kurumlarımız çalışmalarını tamamlayıp bir taslak hazırladılar” diyen Erdoğan, “Yeni sistemde lisans ve lisan üstü için belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksekokul mezunları için ise 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subay ve astsubaylara 2 aylık eğitim döneminde harçlık, 10 aylık kıta görevlerinde maaş ödenecek” ifadelerini kullandı.

 

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