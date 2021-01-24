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BEL-SEN’den bütçede öngörülen belediye katkı payına eleştiri

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BEL-SEN’den bütçede öngörülen belediye katkı payına eleştiri
BEL-SEN’den bütçede öngörülen belediye katkı payına eleştiri

Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası (Bel-Sen) Genel Başkanı Fikret Keleş, 2021 bütçesinde belediye katkı payına öngörülen artışın yetersiz olduğunu savundu.

Keleş, yeni bütçede belediyeler için öngörülen katkı payı artışıyla ilgili yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle yerel gelirlerde artış yaşanmadığını, oluşan hayat pahalılığının ise belediyelerdeki bütçe açıklarının daha da derinleşmesine neden olduğunu belirtti.

Keleş, şöyle devam etti:

“Sonuç itibariyle beklentimiz oydu ki belediyelere yapılan devlet katkılarının günümüz koşullarına göre uygulanması ve artırılması idi. Belediyelerin içinde bulunduğu bu zor koşulları bizler de çalışanlar ve bölge insanımız da bire bir yaşıyor. Ne acıdır ki bu zor koşulları görmezden gelerek 2021 yılı bütçesinde neredeyse eskisinden de daha geriye ve daha kötü bir uygulama yapmaya çalışmaktadır”

Ek katkı yaratılması gerektiğini belirten Keleş, “Yapılması gereken devlet katkılarının yeniden gözden geçirilmesi buna bağlı olarak ülkede oluşan hayat pahalılığını dikkate alması gerekirse Covid19 salgını sebebiyle oluşan mali külfetin bir nebze azaltılması için yeni bir kaynak yaratılmasıdır” dedi.

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