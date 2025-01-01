Belçika, elektronik sigara satışını yasaklayan ilk AB ülkesi olacak

Belçika, AB için çığır açacak bir adım atarak sağlık ve çevre gerekçeleriyle 1 Ocak 2025 itibarıyla tek kullanımlık elektronik sigara satışını yasaklayacak.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, ucuz elektronik sigaraların gençleri nikotin bağımlısı yapmanın kolay bir yolu olduğu için bir sağlık tehdidine dönüştüğünü belitti.

Vandenbroucke, "Tek kullanımlık e-sigaralar, genç tüketicileri çekmek için tasarlanmış yeni bir üründür," dedi.

"E-sigaralar genellikle nikotin içerir. Nikotin sizi nikotin bağımlısı yapar. Nikotin sağlığınız için kötüdür. Bunlar gerçektir," diye ekledi.

Tek kullanımlık oldukları için plastik, pil ve devreler çevreye yük olmaktadır. Vandenbroucke bunun da ötesinde, "insanlar attıkları şeylerde hala mevcut olan tehlikeli atık kimyasallar yaratıyorlar," dedi.

Sağlık Bakanı, tek kullanımlık vape'leri de hedef aldığını çünkü yeniden kullanılabilir olanların, başka bir yol bulamadıkları takdirde insanların sigarayı bırakmalarına yardımcı olabilecek bir araç olabileceğini söyledi.

Avustralya 1 Ocak 2024 itibarıyla elektronik sigaralara yönelik dünyanın en sert kısıtlamalarını getirerek, eczaneler dışında elektronik sigara satışını yasaklamıştı. Şimdi de Belçika AB'nin bu girişimine öncülük ediyor.

Vandenbroucke, "Avrupa'da bunu yapan ilk ülke biziz," dedi.

Vandenbroucke 27 ülkeden oluşan blokta daha sert tütün önlemleri alınmasını istiyor.

"Avrupa Komisyonu'nu tütün mevzuatını güncellemek, modernize etmek için yeni girişimlerle öne çıkmaya çağırıyoruz," dedi.

Belçika'nın kararı, elektronik sigara satan bazı dükkanlarda bile, özellikle de çevre konusunda anlayışla karşılanıyor.

Yasak genellikle sektör için mali bir kayıp anlamına geliyor, ancak Brüksel Vapotheque dükkanının sahibi Steven Pomeranc bunun çok fazla zarar vermeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Pomeranc, "Kullanımı da çok kolay olan pek çok alternatif çözümümüz var," dedi. "Likitle önceden doldurulmuş ve şarj edilebilir e-sigaraya takılabilen bu kapsül sistemi gibi. Dolayısıyla müşterilerimiz bu yeni sisteme doğru kayacak."