  • BIST 5.023,69
  • Altın 1098.714
  • Dolar 18.8785
  • Euro 19.9299
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAdıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem

Belçika Sağlık Bakanı’ndan Hatay açıklaması

»
Belçika Sağlık Bakanı Vandenbroucke, Hatay'da kurdukları hastanenin çalışmalarını değerlendirdi.
Belçika Sağlık Bakanı’ndan Hatay açıklaması

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’da kurdukları sahra hastanesinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hastanede iki haftada 1500’den fazla kişiyi tedavi ettiklerini söyledi.

Vandenbroucke, ülkesinin, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kurduğu sahra hastanesinin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Vandenbroucke, “Kurduğumuz sahra hastanesinin faaliyetlerinden çok memnunuz. Personelimiz, iki haftada 1500’den fazla hastayı tedavi etti. Bu yüzden orada olmanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Belçika’nın ilk kez bir doğal afetten sonra başka bir ülkede bu tür bir misyon üstlendiğini belirten Vandenbroucke, “Açıkçası, kolay bir çalışma değildi. Bunu daha önce hiç yapmadık ve bu yüzden biraz öğrenme süreciydi” diye konuştu. Vandenbroucke, Türkiye’deki sağlık sistemi yetkilileriyle yakın temas halinde olmaya ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, “Her şey yolunda gitti. Yerel yetkililerle iş birliği çok iyi düzeyde” dedi.

Belçika Sağlık Bakanı, dün ilk rotasyon için ülkeye dönen 76 kişilik ekibin ardından ikinci vardiyanın başladığını ve sahra hastanesinin ne kadar süre faal olacağının henüz bilinmediğini belirtti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da sorunlu binaları dayanıklı hale getirmenin maliyeti 20 milyar dolara yakın26 Şubat 2023 Pazar 18:35
  • Kahramanmaraş depremlerinde son durum: Can kaybı 44 bini geçti26 Şubat 2023 Pazar 18:01
  • Hatay’da depremzedelere ve görevli personellere tetanos aşısı yapılıyor26 Şubat 2023 Pazar 17:23
  • Kızılay deprem bölgesine koşan eczacılara da çadır satmış26 Şubat 2023 Pazar 16:38
  • Kılıçdaroğlu’na tam yetki verildi26 Şubat 2023 Pazar 16:26
  • Bozdağ: İsias Otel ile ilgili verilmiş bir gizlilik kararı yoktur26 Şubat 2023 Pazar 15:15
  • Hatay Samandağ'da 4,5 büyüklüğünde deprem26 Şubat 2023 Pazar 10:11
  • Fenerbahçe tribünlerinde "hükümet istifa" sloganları yükseldi!25 Şubat 2023 Cumartesi 21:45
  • Erdoğan, Tatar ve Üstel'le görüştü!25 Şubat 2023 Cumartesi 21:37
  • Depremlerde can kaybı 44 bini aştı24 Şubat 2023 Cuma 22:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti