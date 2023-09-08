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Belçika'da doktor kadına yastıkla 'ötanazi' uyguladı

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Belçika medyasında yer alan haberlere göre, kanser hastalığı olan ve ötenazi uygulanmasını isteyen bir kadın, kendisine verilmesini istediği ölümcül ilaçların yetersiz kalması üzerine doktor tarafından yastıkla boğularak 'ötanazi' uygulandı.
Belçika'da doktor kadına yastıkla 'ötanazi' uyguladı

Liege'deki Oupeye belediyesinden 36 yaşındaki bir kadının durumu, ölümcül kanser teşhisi konulduktan sadece aylar sonra ciddi şekilde kötüleşti.

Kadın, Mart 2022'de ötenazi yapmayı seçtiğini bildirdi.

Belçika'da yasal olan süreç, bir doktor ve iki hemşirenin, prosedürü denetlemek üzere kadının kocası ve küçük kızıyla paylaştığı evi ziyaret etmesini içeriyordu.

Kadının ailesi, sevdiklerinin ölümüne tanık olmak istemedikleri için evi terk etti.

Sud Info'da yer alan habere göre süreç planlandığı gibi gitmedi.

İlaç kokteyli istenen etkiyi vermeyince, doktorun kadını yastıkla boğarak yaşamına son verdiği iddia edildi.

7sur7, otopsi incelemesinde boğulma belirtileri görüldüğünü yazdı.

Kadının eşi, Liege savcılığına şikayette bulunarak ötenaziyi yapan doktor ve iki hemşire hakkında yasal işlem başlattı.

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