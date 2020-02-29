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Benzin ve motorinde vergi zammı

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Benzin ve motorinde vergi zammı
Benzin ve motorinde vergi zammı

Benzin ve motorine 15 kuruş Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapıldı. Bir litre benzinden alınan ÖTV tutarı 2.3765 liradan 2.5265 liraya yükseltildi. Zam kalıcı bir şekilde pompaya yansıyacak.

Benzin ve motorinde Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) 15’er kuruş zam geldi. Bir litre benzinin ÖTV tutarı 2.3765 liradan 2.5265 liraya; bir litre motorinin ÖTV'si ise 1.9059 liradan 2.0559 liraya çıktı. Benzin ve motorinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları, 2178 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlendi.

Buna göre benzin ve motorinde ÖTV tutarlarına yüzde 6.31 oranında zam geldi.

ÖTV üzerinden alınan KDV’den ötürü zam yaklaşık 18 kuruş olarak pompaya yansıyacak.

An itibariyle İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6.63 TL, motorinin litre fiyatı ise 6.27 TL.

Geçen ay da vergi zammı yapılmıştı

29 Ocak 2020 tarihinde de motorinin litresinden alınan ÖTV tutarına 11 kuruş zam yapılmıştı. Zam ÖTV üzerinden alınan KDV ile birlikte pompaya 13 kuruş olarak yansımıştı.

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