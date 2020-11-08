Berat Albayrak, istifa ettiğini duyurdu!

Hazine ve Maliye Bakanı Bert Albayrak, 'sağlık sorunları nedeniyle' bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Twitter hesabına erişilemeyen Albayrak, Instagram hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
Hazine ve Maliye Bakanı Bert Albayrak, 'sağlık sorunları nedeniyle' bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Twitter hesabına erişilemeyen Albayrak, Instagram hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
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