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Berkin Elvan davası 18 Haziran'a ertelendi

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Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin sürdürülen davanın bugün görülen 19. duruşmasında Savcı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Dava, 18 Haziran 2021'e ertelendi.
Berkin Elvan davası 18 Haziran'a ertelendi

Gezi Direnişi sırasında, 16 Haziran 2013 tarihinde, polis tarafından atılan gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014 tarihinde 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin sürdürülen davanın 19. duruşması bugün İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mütalaada sanık polisin “Bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi talep edildi.

Hakim Galip Mehmet Perk henüz göreve başlamadığı için davaya geçici heyet bakıyor. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını hazırladığını söyledi. Savcı sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Elvan ailesinin avukatlarından Can Atalay, "Biz 25 Ocak tarihinde mahkeme başkanının dosyadan çekilmesi gerektiğine dair beyanda bulunduk. Türkiye'de bizce esaslı bir adaletsizlik krizi yaşanmakta. Bu aşamada başkanın reddi değil, başkanın kendisinin çekilmesi gerektiğini söyledik" dedi.

Avukat Can Atalay şu ifadelere yer verdi:

Dosya karara çıkmak üzereyken tüm dosyanın ayrıntılarına hakim olan hakim dosyadan terfii yoluyla alınmış, dosyaya yargılama konusu olayla ilgili görüş açıklayan mahkeme başkanı atanmıştır. Görevlendirilen başkan Gezi direnişini 'vandallık' olarak nitelemiştir. Ali İsmail'e son tekmeyi atan polis Mevlüt Saldoğan'ı dosyaya mağdur olarak kabul etmiştir. Hakimin, Berkin Elvan'a 'terörist' diyen tweeti beğenmesi iddiası bile çekilmesi için yeterlidir. Bu dosyada avukat görevlendirmelerinin yargılama sırasında ortaya çıkmışken mahkeme başkanının çekilmesi gerekmektedir. Yürütme yargıya bu kadar pervasızca müdahale ederken biz hakimi reddetmiyoruz çünkü bu bir sistem sorunudur. Bu yüzden çekilmesi gerekir.

Söz alan Avukat Akçay Taşçı, iddia makamı mütalaanın sunulduğunu söyledi. Mütalaanın tamamının okunmasını talep ediyoruz" dedi. Avukat Taşçı'nın talebi üzerine mütalaanın okunmasına geçildi.

Mütalaada Polis Fatih Dalgalı'nın savunmasına, soruşturma ve dava aşamasında dosyaya giren bilirkişi raporlarına yer verildi. Savcı bunların olayı aydınlatmaya yeterli olduğunu savunarak soruşturmanın derinleştirilmesine gerek olmadığını belirtti.

Mütalaada sanık Fatih Dalgalı'nın 'biliçli taksirle insan öldürmek" suçundan cezalandırılması istendi.

Geçici heyet sanık Fatih Dalgalı'ya söz verdi. Dalgalı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

Elvan ailesi avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Bunun özerine mahkeme bir sonraki duruşmayı 18 Haziran 2021 tarihine erteledi.

PERK, ELVAN'A 'TERÖRİST' DENİLEN TWEET'İ BEĞENMİŞTİ

Davanın bugün görülen 19. duruşması öncesi yaşanan gelişmeler ise zaten başından beri ‘adil yargılama’ konusunda birçok soru işareti barındıran sürece dair kaygıları büyüttü. Önce davanın tam da karar aşamasında mahkeme başkanı Canel Rüzgar Yargıtay’a atandı. Bu adımın davaya açık bir müdahale olduğunu tartışması henüz devam ederken Rüzgar’ın yerine gelen isim Gezi Davası’nın hakimi Galip Mehmet Perk oldu. Ali İsmail Korkmaz’a son tekmeyi vuran ve suçu kesinleşen polis Mevlüt Saldoğan’ı davaya mağdur olarak kabul eden hâkim olan Perk, Berkin Elvan’a ‘terörist’ diyen bir tweet’i de beğenmişti. Sonra ‘bana ait değil’ dediği o hesap nedense bir günde kapatıldı.

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