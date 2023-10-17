Berova: Acı ama gerçek şu ki, DAÜ tüm kaynaklarını maaş ve maaş nitelikli ödemelere harcamaktadır

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde gelinen durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bu sabah Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’a konuk olan Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, hükümetin DAÜ’yü mali sıkıntılarından kurtarmak için düğmeye bastığını ancak bunun hayata geçirilebilmesi için DAÜ’de de bir an önce yönetsel kadronun belirlenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

DAÜ’deki mali yapının düzenlenmesi ve sürdürülebilir olması için Başbakanın ve dolayısıyla hükümetin ciddi bir gayret içinde olduğunu belirten Berova, Eğitim, Maliye ve Çalışma Bakanlıklarına da önemli görevler düştüğünü belirtti.

Maliye Bakanlığı olarak Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulunu DAÜ’de görevlendirdiklerini ve oradaki mali yapının fotoğrafının çekildiğini anlatan Maliye Bakanı Berova, bu kapsamda yapılması gerekenleri ilgili paydaşlarla yaptıkları toplantıda ortaya koyduklarını söyledi.

Berova, sözlerine şöyle devam etti:

“DAÜ yasa ile kurulmuş olan bir üniversitemizdir. Ve KKTC’de yüksek öğrenimde bir Amiral Gemisi’dir. Maalesef son zamanlarda DAÜ ciddi bir mali kriz içerisine girmiştir. Tabi bu mali kriz yönetsel anlamda da sorunlarını ortaya koymuştur. Geçtiğimiz haftalar içerinde DAÜ rektörü istifa etmiş ve bunun akabinde de bir vekil rektör atanmıştır. Ve daha sonra rektörün seçilmesi için bir süreç başlatılmıştır. Mali açıdan bakacak olursak Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki mali yapıyı, mali sürdürülebilirliği ve bundan sonra nasıl bir yol haritası çizebileceğimiz adına hükümetimiz ciddi bir gayret içerisindedir. Sayın Başbakanımızın bu konuda gerçek anlamda bir iradesi vardır. Ve bu bağlamda da başta Eğitim Bakanlığı olmak üzere, Maliye ve Çalışma Bakanlıklarına da önemli görevler düşmektedir.

Biz Maliye Bakanlığı olarak üzerimize düşen görevleri yapabilme adına Maliye Teftiş Kurulu’nu, DAÜ’nde görevlendirerek mali fotoğrafın ortaya çıkması konusunda bir fotoğraf çektirdik ve bunun sonuçlarını da yapılan toplantıda tüm paydaşlarla paylaştık. Ve bundan sonra yapılması gereken adımları ortaya koyduk. Mali açıdan DAÜ'ye destek vermek elbette gereklidir. Bunun için üzerimize düşen görevi yapabilmemiz için DAÜ’nün de kendine düşen görevleri vardır. Şuanda DAÜ seçilmiş rektör yoktur. Süratli bir şekilde DAÜ yeni rektörünü seçmek ve yönetim kadrolarını ortaya koymalıdır ki, VYK, rektör ve ekibi hızlı bir şekilde önümüzdeki süreyi kapsayan bir planlama yapabilsin. Net olan şu ki, bu mali yapı ile DAÜ yılsonundan itibaren ücret ve ücret nitelikli ödemelerini yapamayacak duruma gelecektir. Çünkü ücret ve ücret nitelikli ödemeleri gelirlerinin üzerine çıkacaktır. Bu konuda ciddi önlem alınması gerekir. Sendikalar dâhil olmak üzere VYK ve derhal ve hemen seçilmesi gereken rektör ve ekibi bu konuda bir paket hazırlamak zorundadır. Çünkü devletin kaynakları, yani Maliye’den gelecek kaynak sonuçta bu ülkenin insanlarının vergilerinden toplanan bir paradır. Ve eğer bir düzenleme yapılmaz ise buraya aktarılacak para dipsiz kuyuya atılacak bir para olur. Ve günün sonunda DAÜ’yü kurtarmaz, sadece 3 ay, 5 ay, 6 ay DAÜ’nün geleceği son noktayı ötelemeşeklinde olur. O yüzden çok kritik bir noktadayız. Biliyorsunuz 2024 bütçesi de şuanda Bakanlığımız tarafından hazırlanmaktadır. Ve 31 Ekim tarihinde de Meclis Genel Kurulu’na gelecektir. Bütçe bütünlüğü içerisinde DAÜ’yü yapılacak katkıyı da koymamız gerekir. O yüzden bir zaman sıkıntımızda söz konudur. Dolayısıyla bu paketin bir an önce ortaya konulması gerekir ki bizde bu bağlamda destek verebilelim.”

DAÜ’nün yüklü miktarda vergi borcu olduğuna dikkati çeken Berova, vergi borcu için özel bir düzenleme yapılması gerektiğine de işaret etti. Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, vergi borcunun bir şekilde yapılandırılabileceğini, bunda bir sıkıntı olmadığını ancak esas sıkıntının gelirlerin maaşları karşılayamadığını belirterek; “Acı ama gerçek şu ki, DAÜ tüm kaynaklarını maaş ve maaş nitelikli ödemelere harcamaktadır. Şuandaki tablo bu” diye konuştu.