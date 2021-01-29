Berova: Bugün yaşadıklarımız 10 gün önce yapmadıklarımızdır

Girne milletvekili Dr Özdemir Berova, BRT’de Gündem + programında önemli açıklamalarda bulundu.

Özdemir Berova, temaslının temaslısı olarak evinde karantinada olduğunu belirterek, temaslı olduğu kişilerin ikinci testlerinin de negatif çıktığını söyledi.

Özdemir Berova şöyle konuştu: Korona virüsle mücadelede koruma ve korunma önemlidir. Hastalık ciddidir. En hassas dönemdeyiz. Korkunun ecele faydası var ancak korkuyu paniğe dönüştürmemek lazım. Sağlık Bakanlığından aldığımız verilere göre ağırlaşan hastalar var. Şehirleri değiştirerek virüslerden korunulamaz. Maske, mesafe ve hijyene uyulmalıdır demekki son dönemde bu kurallara uyulmadığı için vaka sayısı arttı. Vatandaş kurallara uymayınca otorite kısıtlama kararı aldı. Girne turistik bir yer kafe ve eğlence yerleri tıklım tıklım olur. Kısıtlama kararının ardından burada insanların gitmesi önlendi. Yollarda insan azlığı var. Marketlerde de yığılmalar olmamalı.

Bugün yaşadıklarımız 10 gün önce yapmadıklarımızdır. Bugünün sonuçlarını da 10 gün sonra alacağız. Yoğun bakımda tedavi gören tanıdıklarım var. Aşıya ulaşma konusunda birçok ülke sıkıntı yaşıyor. Türkiye sayesinde aşıya ulaşabiliyoruz bu nedenle şanslıyız. Aşılama konusunda yaşanan sıkıntıları aşmak için organizasyonu düzenlemeliyiz. DSÖ, bağışıklık için toplumun yüzde 60’nın aşılanmasını söylüyor.

Türkiye’den inaktif Sinovac AB’den ise RNA Biontech aşıları ülkemize geliyor. İki aşının savunma mekanizmasını uyarmaları benzerdir. İki doz gerektirir. Biontech 3 hafta, Sinovac ise 4 hafta sonra yapılır. Aşı ikinci dozdan 2 hafta sonra yani yaklaşık 7’nci haftada korumaya başlar. Aşı yapan ve yoğun bakıma giren şu an için yok. Herkese aşı yaptırmasını ancak kurallara uymasını tavsiye ederim. Sosyal medyadan tam kapanalım 14 günde temizlenelim deniliyor ancak buna katılmıyorum. 14 günde vaka sayısı azalabilir ancak dünyadan izole olamayız.

Güney Kıbrıs’ta salgın devam ediyor. Güney’de ara bölgede ve Pilede yaşayan, çalışanlar var. Güney’le temasımız var. 14 gün kapandıktan sonra herşey bitecek diye bir durum yoktur. Önemli olan tedbirlere uymaktır. Geçen yıla göre avantajımız aşının uygulamaya başlamasıdır. Salgından ve kapanmaların ekonomik bir faturası var bu durumdan da en çok özel sektör etkilendi.