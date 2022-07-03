Beş kez ikiz babası oldu: Çocuklarını yalnız büyütüyor

Nijerya’da, Ayopo Ogunleye’nin beş ikizi var. Karısı terk ettikten sonra onları tek başına büyütüyor.

Fotoğraf: BBC

Ogun eyaletindeki Ado-odo bölgesinde doğup büyüyen Ogunleye’nin evlendikten sonra eşi beş kez doğum yaptı; beşinde de ikiz bebek dünyaya getirdi. İlk dünyaya gelen ikizler hayatını kaybetti. Beşinci ikizlerden de biri hayata tutunamadı.

Ogunleye’nin BBC’ye anlattıklarına bakılırsa eşi, anne-babası, “Bu kadar çocuğa nasıl bakacaksın” diye şikayet edip onu etki altında bırakınca evi terk etti. Yedi çocuğunu yalnız büyüten Ogunleye, bölgenin ‘en ünlü babası’ olarak nitelendiriliyor.

40’lı yaşlarda olduğunu söyleyen Ogunleye hepsine yetebilmek zor olsa da onları çok sevdiğini belirterek şöyle devam etti: “İlk doğumda ikiz beklemiyordum büyük sürpriz oldu. Aslında çocukluktan beri ikiz babası olmayı hayal ederdim, çok sevindim. Karıma sarılıp teşekkür ettim. Tabii tanrıya da şükrettim. Sonra her seferinde ikiz oldu. Ancak maalesef karım bu durumu göğüsleyemedi ve gitti. Çocuklarımla ben büyük bir aile olarak hayatımızı sürdürüyoruz.”

Tekrar evlenmeyi düşünebileceğini de sözlerine ekleyen Ogunleye, mensubu olduğu, ülkenin en büyük etnik topluluğu Yorubalarda ikiz doğum oranının dünyadaki en yüksek oranlardan biri olduğunun altını çizdi.