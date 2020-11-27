Beş Parti Başkanı Yemekte Buluşuyor!

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde beş parti başkanı bu akşam 'özel bir yemekte' bir araya geliyor!

Ses Kıbrıs'ın elde ettiği bilgiye göre 'özel' olarak gerçekleşecek bu yemeğe hükümeti kurma yetkisini elinde bulunduran CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yanı sıra, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, HP Genel Başkanı Yenal Senin, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katılacak.

Yine Ses Kıbrıs'ın elde ettiği bilgilere göre Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan vekili Hamza Ersan Saner 'yemeğe katılmama' kararı aldı.

Ulusal Birlik Partisi Başkan vekilinin katılmayacağı bu yemekte, diğer 5 parti başkanı hükümeti kurma konusunu görüşüp, karara bağlayacak.