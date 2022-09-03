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Besim Tibuk'un "Mustafa Kemal" sözleri yönetim kurulundan istifa getirdi.

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Besim Tibuk'un "Mustafa Kemal" sözleri yönetim kurulundan istifa getirdi. Aynı zamanda emekli büyükelçi olan Deryal Batıbay, Net Holding Yönetim Kurulu'ndan istifa ettiğini duyurdu ve Tibuk'u sözleri nedeniyle kınadı.
Besim Tibuk'un "Mustafa Kemal" sözleri yönetim kurulundan istifa getirdi.

Türkiye medyasına da yansıma ile birlikte ülkemizin "turizm ismi" Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Besim Tibuk’un, Mustafa Kemal Atatürk için 'ABD mandasını istiyordu' ifadeleri, yönetim kurulundan istifa getirdi.

Aynı zamanda emekli büyükelçi olan Deryal Batıbay, Net Holding Yönetim Kurulu'ndan istifa ettiğini duyurdu. 

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Batıbay açıklamasında, Tibuk'un Mülkiyeden de arkadaşı olduğunu hatırlatarak iddialarının asılsız olduğunu, kendisini kınadığını ve istifa ettiğini belirtti. 

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