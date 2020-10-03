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Bestemsu Özdemir galoşu ayağında unuttu

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Önceki gün Nişantaşı'ndaki bir klinikten çıkarken objektiflere yansıyan oyuncu Bestemsu Özdemir, ayağından çıkarmayı unuttuğu galoşları ile dikkat çekti. Özdemir'in leopar desenli bir elbise ve siyah çizme tercih ettiği de görüldü
Bestemsu Özdemir galoşu ayağında unuttu

Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir klinikten çıkarken görüntülendi.
Doktor kontrolü sonrası aracını teslim alırken objektiflere takılan Özdemir, muayene sonrası kullanıp, çıkarmayı unuttuğu galoşları ile dikkat çekti. 
29 yaşındaki Bestemsu Özdemir'in leopar desenli bir elbise ve siyah çizme tercih ettiği görüldü.
Geçen yıl ticarete atılan ünlüler kervanına katılan Özdemir, Nişantaşı'nda açtığı restoranı da devrettiğini açıkladı.
Oyuncu, geçtiğimiz haftalarda da Bebek'te görüntülenmişti.
 

Yaz tatilini bitirdiğini söyleyen Özdemir, şu açıklamalarda bulunmuştu:

Bir süredir buradayım. Bir Bodrum'a gittim erkek arkadaşımla. 10 gün falan oldu herhalde geleli. Bitti artık tatil. Sakin ve güzel bir tatildi. Alıştık artık, o kadar uzun zamandır evdeyiz ki...

Hatta bir işim yoksa evden çıkmamaya çalışıyorum. Vaka sayısı biraz korkutuyor beni. O yüzden ne olacak bilmiyorum. Tatilde de en ücra yerlere gitmeye çalıştık. Zaten sosyal mesafeli şenzloglar vardı, o yüzden çok sorun yaşamadık.
Yakın zamanda bir tiyatro oyununda rol alacağını belirten Bestemsu Özdemir, "Yapabilecek miyiz bilmiyorum ama biz provalara başlıyoruz. Hatta şimdi oraya gidiyorum. Bir şekilde herkes hayatını devam ettirmek zorunda. Biz de o yüzden çalışmak zorundayız" şeklinde konuşmuştu

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