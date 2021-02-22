Bet Ofisler : Kapılarımızı açmıyoruz

Aydoğan Turizm & Leisure Ltd. (Hitit Bet), Arkın Investment Ltd. (Sporting Clup Betting), Nicosia Betting Ltd. (Nicosia Betting), Larsen Technologies Ltd. (Bet Cyp), Worldstar Betting Ltd. (Worldstar Betting) ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklama şöyle:

“Müşterek Bahis İşletmecilerinden (Bet Ofisler) Kamuoyuna Ortak Duyuru

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında 19.02.2021 tarihinde toplanan bulaşıcı hastalıklar üst komitesi tarafından sektörümüzle alakalı alınan ‘’kapıda işlem yapabileceklerdir’’ kararına istinaden bu sektörde faaliyet gösteren 5 lisans sahibi işletme olarak bizler aşağıdaki gerekçeler doğrultusunda işletmelerimizi açmama ve açılış sırasındaki yerimiz olan restoranların dükkan içerisine müşteri kabul ettiği zamana kadar kapalı kalma kararı aldığımızı belirtiriz.

Gerekçeler;

1. Covid-19 virüsünün ülkemizde ilk görüldüğü günden bu yana üst düzeyde tedbirler almış ve işletmelerimizin içerisini sosyal mesafe kurallarına uygun dizayn etmiş bulunmaktayız. Bu noktadan hareketle kapı önünde oluşabilecek kalabalıkları idare edemeyeceğimizden,

2. Bahis işletmecilik operasyonunun, paket servis işletmesi gibi işletilemeyeceğinden,

3. İçerde bulunan müşterilerimize kuralları harfiyen uygulatma yetkimiz olduğundan ve kapının dışında bu hususu yönetemeyecek olduğumuzdan,

4. Kış ikliminde olduğumuz ve havalarımızın soğuk olduğu için Covid-19 virüsünün dışında farklı hastalıkları da göz önünde bulundurduğumuzdan,

İşletmelerimizi 22.02.2021 tarihinde Sağlık Üst Kurulunun öngördüğü şekilde açmamaya karar vermiş bulunduğumuzu tüm kamuoyuna duyururuz.”