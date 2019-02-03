Beyaz Saçlar Koparılırsa Yerine Daha Fazla Beyaz Saç Çıkar Mı?

Mit-1: "Beyaz saçlarını koparma, kopardığın yerden 2 tane beyaz saç çıkar!"

Mit-2: "Beyazlayan saçlarını koparırsan sayıları artar!"

Gerçek: Saçları koparma ile herhangi bir renkteki saç sayısının artması arasında hiçbir bağlantı yoktur.

Bilgi-1: Her saç, saç folikülü (bezeciği) denen bir kökten üretilir ve şaft adı verilen gövdesinin uzaması sonucu dışarıdan görebiliriz. Saçlarımız 2-8 yaşlarımız arasında hızla artar, çünkü saç taneciklerini ve köklerini üretecek olan "papilla" isimli hücreler bu dönemde çok hızlı bölünür ve çoğalırlar. Bu döneme saç oluşumunun "anajen evresi" denir. Bu evrenin sonlanmasından sonra 2-4 hafta boyunca "katajen evre"ye girilir. Bu süreçte saç köklerinin kan ile olan bağlantısı kesilir. Saç, orjinal uzunluğunun 1/6'sına kadar kısalır. Saç uzaması durur. Bu evreden sonra "telojen evre" başlar, 2-4 ay sürer. Bu süreçte saç kökleri yenilenir, saç dinlenir. Telojen evresinden sonra ise yeniden anajen evreye girilir ve yeniden saç uzamaya başlar. Her saç, bu evreleri aynı anda geçmez, dolayısıyla aslında saçlarımız asimetrik ve rastgele uzamaktadır.

Bilgi-2: Saçınızı kopardığınız zaman, çoğu zaman şaftını kırarak koparırsınız, kökü yerinde kalır. Bu yüzden aynı yerden, yine aynı şekilde saç uzar. Daha dikkatli ve derinden koparacak olursanız, folikülleri (daha doğrusu folikül içerisindeki hücreleri) öldürebilirsiniz. Bu durumda bir süre, orada yeniden hücreler oluşmadan önce saç çıkamaz. Saçların sayısını foliküllerin sayısı belirler ve saç koparma sonucu zedelediğiniz foliküllerin sayısı hiçbir zaman artmaz!

Bilgi-3: Saçlarınızın beyazlamasının nedeni yaşlanmayla birlikte hücrelerinizdeki melanin pigmentinin giderek azalmasıdır. Bu renk değişimine, alışmaktan ve boyamaktan başka yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla ne koparma artma ya da azalma şeklinde bir etki sağlar, ne de koparmama. Saçlarınız, ne yaparsanız yapın beyazlayacaktır. 30 yaşınızdan sonra, ortalama her 10 yılda saçlarınızın %10-15 arası beyazlaşacaktır, buna hazırlıklı olun. Erken beyazlamanın birçok sebebi tespit edilmiştir: genetik sorunlar, hormonal bozukluklar, iklimsel faktörler, çevre kirliliğine sebep olan kimyasallar, toksinler, kimyasallara maruz kalma, vs. Böyle bir durum varsa, doktorunuza danışabilirsiniz.

Bilgi-4: Bu mitin yayılmasının sebebi, saçları beyazlamaya başlayan insanların saçlarını koparmayı sürdürmeleri boyunca, diğer saçlarının da yaşlılığın ilerlemesinin etkisiyle zaten beyazlıyor olmasıdır. Aslında kişi saçlarını koparmasa bile saçları beyazlamaya devam edecektir. Ancak halk arasında bu artış, "yaşlılığa" bağlanmak yerine "koparma" gibi daha önlenebilir bir olguya bağlanmıştır. Bu, insan türünün psikolojik savunma mekanizmalarından birine örnektir.

Bilgi-5: Saçlarınızı koparmayın! Zira folikülün parçalanmasına sebep olursanız, bu parçalanmanın şiddeti ve tipine bağlı olarak o bölgede bir daha saç oluşamayabilir! Böylece sadece beyaz saçınızdan değil, tüm saçınızdan olursunuz. Özellikle kadınlar arasında yaygın olan ve saç köklerinin aşırı zedelenmesi sonucu oluşan "Traction alopecia" isimli bir hastalık vardır. Şunu hatırlayın: Ne yaparsanız yapın saçınız beyazlayacak! Eğer ki koparmayı uygun buluyorsanız, en azından saçlarınızı sıfıra vurdurun, daha sağlıklı olacaktır. Zira tüm saçlarınızı tek tek yolmadığınız sürece, beyazlarınızdan kurtulamayacaksınız.

Kaynak:Evrim ağacı