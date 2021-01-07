ABD'de seçim sonuçlarının tasdikleneceği Kongre oturumunun Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından basılması sonrasında seçilmiş başkan Joe Biden'dan açıklama: Amerikan demokrasisi görülmemiş bir saldırı altında.

ABD'de seçim sonuçlarının tasdikleneceği Kongre oturumunun Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından basılması sonrasında seçilmiş başkan Joe Biden'dan ilk açıklama geldi. Biden, "Amerikan demokrasisi görülmemiş bir saldırı altında" dedi, olayları 'kalkışma' olarak niteledi.

Kongre binasında yaşananların 'derhal son bulması' çağrısında bulunan Biden, Trump'tan sorumluluk alarak devreye girmesini istedi. Biden, Trump'ın televizyona çıkarak Kongre'deki 'kuşatmasının son bulmasını' talep etmesi gerektiğini söyledi. "Bu kaotik manzara gerçek Amerika'yı yansıtmıyor ve derhal sona ermeli. Bunu yapanlar kanunsuz aşırılıkçılar" diyen Biden, "Demokrasinin simgesi olan ülkemizin bu aşamaya gelmesi beni şoke etti" ifadelerini kullandı.