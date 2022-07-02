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Bilim insanları: Maymun çiçeği semptomları önceki salgınlardan farklı

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Türkiye’de de ilk defa görülen ve özellikle Avrupa’da hızla yayılması nedeniyle büyük endişeye yol açan maymun çiçeği virüsüyle ilgili İngiltere’de yapılan bir araştırma, hastalığın takibiyle ilgili endişe verici sonuçlar ortaya koydu.
Bilim insanları: Maymun çiçeği semptomları önceki salgınlardan farklı

Dünyada hızla yayılan maymun çiçeği virüsüyle ilgili endişeler artarken İngiltere'de yapılan bir araştırmada ilginç sonuçlar elde edildi.

Londra'da virüsü kapan hastalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, hastaların önceki maymun çiçeği salgınlarından çok farklı belirtiler gösterdiğini tespit etti. Londra'daki cinsel sağlık merkezlerinde 54 hasta üzerinde yapılan çalışmada, maymun çiçeği vakalarında önceki salgınlardan farklı olarak ateş ve halsizliğe fazla rastlanmadığı, ciltte lezyon ve döküntülerinse çok daha fazla görüldüğü belirlendi.

Çalışmaya katılan hastaların çoğu cinsel yolla bulaşan bir hastalık kaptıklarını düşündüklerini ve maymun çiçeğinden şüphelenmediklerini aktardı.

TEŞHİSİ ZORLAŞTIRIYOR

Bilim insanları, bu durumun hızla yayılan hastalığın tespitini zorlaştırdığı uyarısında bulundu. Uzmanlar, hastalığın tespit edilememesinin salgının önlenmesini bir hayli zorlaştıracağına dikkat çekiyor.

Afrika’da endemik bir hastalık olan ancak son dönemde ABD, Kanada, Avustralya ile birlikte Avrupa ülkelerine yayılarak endişe yaratan maymun çiçeği hastalığının en bilinen belirtileri arasında ateş, halsizlik, yaygın kas ağrısı, deri döküntüleri ve büyümüş lenf bezleri yer alıyor.

Son verilere göre salgının endemik olduğu ülkeler dışında Türkiye dahil 50’den fazla ülkede görülen maymun çiçeği virüsünde onaylanan toplam vaka sayısı 5320’yi aştı. Dünya Sağlık Örgütü, dün yaptığı açıklamada Avrupa’daki maymun çiçeği vakalarının sayısının son iki haftada üç kat arttığına dikkat çekmişti.

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