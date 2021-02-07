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Bilim kurulu üyesi: İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak

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Corona virüsündeki mutasyonların riski artırdığına dikkat çeken Saglık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın uyardı: “Bu boş vermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak.”
Bilim kurulu üyesi: İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak

Corona virüsündeki mutasyonların riski artırdığına dikkat çeken Saglık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın uyardı: “Bu boş vermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak.”

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’nın yazısına göre halk sağlığı uzmanı Akın, Britanya’da ortaya çıkan hızı artmış mutasyonlu virüs ile hızı o derece fazla olmamakla birlikte öldürücü etkisi yüksek Güney Afrika ve Brezilya mutantları ve kentteki ‘rehavet’ nedeniyle kaygılı.

Havanın güzel olmasının da etkisiyle kural ihlallerinin artığına işaret eden Akın, mesai saatlerindeki yoğunluğun da altını çizdi.

“İşverenlere ısrarla, ‘Mesai saatlerini değiştirin’ diyoruz ama dinlemiyorlar” diyen Akın, İstanbul’da ciddi anlamda vaka artışı olacağını dair kaygısını şu sözlerle ifade etti: “İstanbul’da bir süre sonra enfeksiyon kapmış insan sayısında yükselme görmememiz imkansız. Çünkü İstanbul koptu gidiyor… Önlemlere uyan sayısı gittikçe azalmaya kalabalık ise bir o denli artmaya başladı. İngiltere ve Güney Afrika varyantı da üzerine bindi.”

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere de değinen Akın, yeni mutant virüsün çocuk ve gençlerdeki etkisini anımsatarak, “Çocuklar iç içe… Bazıları maskesiz. Yeni mutant virüs 16 yaşından altını da etkiliyor” dedi.

Yeni ortaya çıkan mutant virüslerin de mutantının görüldüğünü vurgulayan Akın, yayılmanın varyantlar ile çok daha hızlı olacağının altını çizdi.

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