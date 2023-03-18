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Bilimsel araştırma: Alerjiyle savaş için bebeklere fıstıklı ürün verilmeli

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Yapılan bir araştırma, dört ila altı aylık çocukların fıstık alerjisi geliştirme riskini azaltmak için, onlara fıstık cipsi ve fıstık ezmesi gibi fıstıklı ürünlerinin verilmesi gerektiğini ortaya çıkardı.
Bilimsel araştırma: Alerjiyle savaş için bebeklere fıstıklı ürün verilmeli

İngiltere’deki Southampton Üniversitesi’nde yapılan çalışma, tüm bebekler dört ila altı aylıkken yer fıstığı ürünleriyle tanıştırılırsa Birleşik Krallık’taki yaygınlığın %77 oranında düşebileceğini ortaya koydu.

Çalışmalar, Batı ülkelerindeki çocuklar arasında yer fıstığı alerjisi yaygınlığının on yılda iki katına çıktığını gösteriyor. Birleşik Krallık’ta da yaklaşık 50 çocuktan biri bu alerjiye sahip ve her yıl yaklaşık 13.000 bebekte yer fıstığı alerjisi gelişiyor. 

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Southampton Üniversitesi’nde pediatrik alerji ve solunum tıbbi profesörü ve ortak yazar Graham Roberts, “Her yıl 10.000 bebeğin yer fıstığı alerjisi geliştirmesini durdurmuş olursunuz. Bu gerçekten çok büyük bir sayı ve koruyucu tıp için gerçek bir fırsat” dedi. 

“Yer fıstığı alerjisinin evde yer fıstığı ürünlerine deri yoluyla maruz kalındığında geliştiğine inanıyoruz” diyen King’s College London’da pediatrik alerji profesörü ve araştırmadaki başka bir isim olan Gideon Lack, egzaması olan çocukların yer fıstığı alerjisi riskinin arttığını ve egzaması ne kadar şiddetliyse riskin de o kadar yüksek olduğunu kaydetti.

Ekip, analiz sonucunda fıstık alerjisinin bebek çoğunlukla altı ila 12 aylıkken geliştiğini gösterdiğini söylüyor.

Journal of Allergy and Clinical Immunology’de yayınlanan araştırma, iki büyük çalışmanın analizine dayanıyor. Her ikisi de daha önce yer fıstığı ürünlerinin bebeklere erken dönemde verilmesinin faydalarını göstermiş olsa da, bu tür yiyeceklerle tanıştırmak için en uygun yaşın ne olduğu henüz belirsizliğini koruyor.

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