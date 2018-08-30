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'BİM’in sattığı Apple aksesuarları sahte çıktı'

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ABD ile yaşanan kriz üzerine Iphone satışlarını durdurduğunu açıklayan BİM Birleşik Mağazaları A.Ş’nin geçen aylarda 'lisanslı' diyerek sattığı Apple marka kulaklık, adaptör, USB kablo gibi telefon aksesuarlarının taklit olduğu iddia edildi.
'BİM’in sattığı Apple aksesuarları sahte çıktı'

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberinde yer alan iddiaya göre, Apple INC'in Türkiye'deki avukatlarının, Beyoğlu 34. Noterliği aracılığıyla 7 Mayıs'ta BİM 'e gönderdiği ihtarnamede, mağazalarda satılan ürünlerin incelemesi sonucunda bu ürünlerin APPLE tarafından üretilmediği ve taklit ürün olduklarının tespit edildiği belirtildi. İhtarnamede, bu ürünlerin satışına derhal son verilmesi ve bu ürünlerin nereden temin edildiğinin bildirilmesi istendi.

'YANGIN ÇIKARTIYOR'

Söz konusu iddiaya göre ihtarnamenin sonuç bölümünde, BİM tarafından Apple markasının haksız olarak kullanıldığı taklit ürünlerinin satışına derhal son verilmesi, aksesuar cinsi taklit eşyaların imha edilerek Apple'a teslim edilmesi, taklit ürünlerin nereden temin edildiğinin bildirilmesi talep edildi.

Ayrıca, BİM'in orijinal olmayan ürünlerin satışına son verdiği ve bundan sonra da hiçbir şekilde satılmayacağının yazılı olarak APPLE'a bildirilmesi de talep edildi. BİM'in bu ihtarname üzerine o dönem taklit ürünlerin satışını durdurduğu öğrenildi. Sahte telefonların yangına sebep olabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor.

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