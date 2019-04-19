Binali Yıldırım, İmamoğlu'nu tebrik etti

Yıldırım, İmamoğlu'nu tebrik etti: Duymayanlar için bir kez daha diyeyim, hayırlı olsun

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden Binali Yıldırım CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu'na 'hayırlı olsun' dileklerinde bulunduğunu söyledi, "Duymayanlar için bir kez daha diyeyim: Hayırlı olsun" ifadesini kullandı. Yıldırım, "Konumum ne olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğim. Hiçbir zaman koltuk peşinde koşmadım" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'a belediyeye bağlı kuruluşların elektronik veri tabanında inceleme yapmak üzere 2 müfettiş ve 3 uzman görevlendirmesi soruldu.

"Belediye başkanı kurumla ilgili inceleme yaptırabilir" diyen Yıldırım, "Ama çalışanları şüpheli gibi görmekten uzak durmalı. İstanbul'un beklediği hizmetlerin ivedi olarak yerine getirilmesi" diye konuştu.

Yıldırım Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğini belirterek, mazbatasını alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'hayırlı olsun' dileklerinde bulunduğunu hatırlattı.

Yıldırım, "Bugün Berat Kandili. Aynı gün kendisine hayırlı olsun dedim. Duymayanlar için bir kez daha diyeyim: Hayırlı olsun. Ama partimizin ve MHP’nin YSK’ya itiraz süreci devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu bir karar verecektir. Ben ülkeme hep hizmet ettim, konumum, makamım ne olursa olsun hizmet etmeye de devam edeceğim. Hiçbir zaman koltuk peşinde koşmadım. Benim için en büyük makam insanların gönlünde olan makamdır, ben halen İzmir milletvekiliyim" dedi.