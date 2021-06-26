Biontech aşısı kalp kası iltihabı yapar mı? Kalp kası iltihabı nedir, tedavisi var mı?

Corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılamalar hız kesmeden sürerken, aşıların yan etkilerine ilişkin araştırmalar da devam ediyor. Ortaya çıkan son yan etkilerden biri de kalp kası iltihabı oldu.

Corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılamalar hız kesmeden sürerken, aşıların yan etkilerine ilişkin araştırmalar da devam ediyor. Ortaya çıkan son yan etkilerden biri de kalp kası iltihabı oldu.

KALP KASI İLTİHABI NEDİR?

Kalp kası, kasılarak kan damarlarında kan dolaşımını sağlayan kastır. Kalp kası iltihaplanması, kalp kası hücrelerinin tahrip olmasına yol açar. Kalp kası, kalbin ana kütlesini oluşturur. Ritmik ve istemsiz sözleşme yeteneğine sahip çizgili, kalın ve içi boş kastır.

KALP KASI İLTİHABI NEDENLERİ

Ana olan, kalp hücrelerine saldıran bir virüsle enfeksiyondur. Ana virüsler enterovirüsler, adenovirüsler, CMV, parvovirüs, herpes, EBV'dir. Diğer nedenler şunlardır: Bakteri kaynaklı enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar, Kurşun, arsenik, alkol, bazı kemoterapiler gibi toksik ürünlerle zehirlenme sırasında, radyoterapi veya elektrik çarpmasından sonra belirli ilaçlara karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları mevcuttur.

KALP KASI İLTİHABI TEDAVİSİ VAR MI?

Doktor öncelikle hastanın rahatsızlığını dinler, fiziksel muayene eder. Tanı konulabilmek için doktor, hastaya EKG çektirir. EKG harici hastaya “holter” de takılabilir. EKG sonrası, hastaya EKO çekilir. Hastalığa dair daha net bulgular bulabilmek için göğüs röntgeni, MR gibi testler de gerçekleşebilir.

MR ve EKG harici hasta için laboratuvar testleri de yapılmaktadır. Hastaya tanı konulduktan sonra öncelik olan “ilaçlı tedavi“dir. Şayet hastanın durumu ağır ve ciddi ise ventriküler destek cihazı, intraaortik balon pompası, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu gibi tedavilerden biri uygulanabilir. Daha ileri seviyelerdeki hastalar için son çare olarak kalp nakli yapılmaktadır.

BİONTECH KALP İLTİHABI YAPAR MI?

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer/BioNTech ve Moderna Covid-19 aşılarının yetişkinler ve gençlerde kalp kası iltihaplanmasına (miyokardit) neden olabileceğine yönelik uyarı ekleyeceğini duyurdu. FDA’nın açıklamasının ardından Moderna hisseleri yüzde 4.2, Pfizer hisseleri ise yüzde 1.4 değer kaybetti.