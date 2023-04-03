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BioNTech, Çinli biyoteknoloji şirketi DualityBio ile iş birliği yapacak

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Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve Çin merkezli DualityBio'nun, iki kanser antikor ilaç adayını birlikte geliştirmek ve ticarileştirmek için iş birliği yapacağı bildirildi.
BioNTech, Çinli biyoteknoloji şirketi DualityBio ile iş birliği yapacak

BioNTech ve OncoC4’ten yapılan ortak açıklamada, şirketlerin katı kanser tümörlerinin tedavisinde DualityBio’nun DB-1303 ve DB-1311 antikor adaylarını birlikte geliştirecekleri belirtildi.

Açıklamada, BioNTech’in, Çin merkezli DualityBio’ye 170 milyon dolar ön ödeme yapacağı, iş birliği döneminde şirkete 1,5 milyar doları aşan çeşitli ödemeler ve çift haneli kademeli telif ücretleri sağlayacağı kaydedildi..

DualityBio’nun DB-1303 antikor adayının, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) yeni ilaçların geliştirilmesini ve test edilmesini hızlandırmayı amaçlayan “Fast Track” iznini aldığı belirtilen açıklamada, “Şu anda klinik geliştirmenin faz 2 aşamasında bulunuyor.” denildi.
DB-1303 ve DB-1311 antikor adayları, sağlıklı dokuya zarar vermekten kaçınırken kanser hücrelerini hedefli bir şekilde yok etmeyi amaçlıyor. Bu tedavinin kemoterapiden daha iyi tolere edildiği belirtiliyor.

Öte yandan, BioNTech, Kovid-19 aşısından elde ettiği milyarlarca avroluk gelir sayesinde kanser gibi hastalıklar için üretim hattını daha fazla ortaklıkla genişletmek istediğini duyurmuştu.

Alman şirket, 20 Mart’ta, ABD merkezli OncoC4’ün, kanser ilaç adayını birlikte geliştirmek ve ticarileştirmek için iş birliği yaptığını da açıklamıştı. 

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