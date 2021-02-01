  • BIST 1.488
  • Altın 431,653
  • Dolar 7,2089
  • Euro 8,7183
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKACovid-19 KKTC : Pilli, 38 vaka var

Biontech'ten AB'ye 75 Milyon Doz Aşı Sözü

» »
Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech, Avrupa Birliği‘ne (AB) yılın ikinci çeyreğinde 75 milyon doz aşı daha temin etme sözü verdi.
Biontech'ten AB'ye 75 Milyon Doz Aşı Sözü

Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech, Avrupa Birliği‘ne (AB) yılın ikinci çeyreğinde 75 milyon doz aşı daha temin etme sözü verdi. Şirketin Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sierk Poetting konuyla ilgili pazartesi günü yazılı açıklama yaptı.

BioNTech ile ABD'li (Amerika Birleşik Devletleri) ortağı Pfizer, ocak ayı ortasında korona aşısı üretimini artırabileceklerini duyurmuştu. Poetting açıklamasında 2021 yılı sonuna kadar 2 milyar doz aşı üretme hedefini bir kez daha ifade etti. Şirket böylece başta 1 milyar 300 milyon dozluk olarak ifade ettiği üretim hedefini büyütmüş oldu.

Poetting üretim kapasitesini artırmak için kararlaştırılan adımların plana göre atıldığını söyledi. BioNTech, şubat ayında Marburg'da yeni bir tesis açarak üretimi artırmayı hedefliyor. Yeni tesiste yılda 750 milyon üretim yapmanın mümkün olduğu belirtiliyor.

Aşı teslimatlarında yaşanan gecikmeler tüm AB ülkelerinde olduğu gibi Almanya'da da hükümet üzerindeki baskıyı artırıyor. Almanya'da Başbakan Angela Merkel eyalet başbakanları, bakanlar ve ilaç şirketi temsilcileriyle bugün bir toplantı düzenleyecek. Berlin'e Hükümet Eden Belediye Başkanı Michael Müller, Merkel'e bir çağrıda bulunarak ülke çapında bir aşılama planı yapılmasını istedi.

Sağlık Bakanı Jens Spahn zirveye dair abartılı beklentiler içerisine girilmemesini söyledi. Bir zirve düzenleyerek aşı üretimini artırmanın mümkün olmadığını söyleyen Spahn, Federal Hükümet'in eyaletlere en fazla kendisine üreticilerin bildirdiği teslimat tarih ve miktarlarını aktarabileceğini kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koruyucu maskeler arasındaki farklar neler?31 Ocak 2021 Pazar 17:44
  • İki doz Pfizer aşısı vurulan ABD'li Kongre üyesi Lynch Koronavirüs'e yakalandı31 Ocak 2021 Pazar 17:40
  • Lefkoşa'da saat 11.00 itibariyle 212 kişi ücretsiz PCP testi yaptırdı31 Ocak 2021 Pazar 13:32
  • "Güne büyük bir bardak suyla başlayın"31 Ocak 2021 Pazar 13:27
  • “Karantina günlerinde düzenli fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyin”31 Ocak 2021 Pazar 13:24
  • Yoğun bakımdaki hasta sayısı 13’e yükseldi…31 Ocak 2021 Pazar 13:01
  • Hava Kirliliği'nin 1 olumsuz etkisi daha!30 Ocak 2021 Cumartesi 23:00
  • TÜBİTAK Başkanı'ndan yerli aşı açıklaması!30 Ocak 2021 Cumartesi 22:30
  • Bilim Kurulu Üyesi'nden aşı açıklaması30 Ocak 2021 Cumartesi 22:00
  • Kovid-19'un Kökenlerini Araştıracak DSÖ Ekibi, Vuhan'daki Çalışmalarına Başladı30 Ocak 2021 Cumartesi 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti