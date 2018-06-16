  • BIST 94.541
  • Altın 194,615
  • Dolar 4,7355
  • Euro 5,5009
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Bir cemaat daha seçimlerde kime oy vereceğini açıkladı: Demokrasiyi tasvip etmiyoruz!

»
"Onunla hiçbir zaman hayra ulaşacağımızı düşünmedik, şeriatın geleceği aklımızdan dahi geçmedi”
Bir cemaat daha seçimlerde kime oy vereceğini açıkladı: Demokrasiyi tasvip etmiyoruz!

 

24 Haziran seçimleri öncesinde bir cemaat daha kimi destekleyeceklerini açıkladı. Ortak bir açıklama yayınlayan Selefi dernekleri, Cumhur İttifakı’na oy vereceklerini duyurdu. Kendisini ‘Ebu Said Yarpuzlu’ diye tanıtan Mehmet Balcıoğlu da Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Biz hiçbir zaman demokrasiyi tasvip etmedik. Onunla hiçbir zaman hayra ulaşacağımızı düşünmedik. Onunla şeriatın geleceği aklımızdan dahi geçmedi” dedi.

Çeşitli kentlerden 14 derneğin ve Ebu Said Yarpuzlu’nun imzasıyla yayınlanan ortak açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Geçmişte dinimize yapılan düşmanlığı, vatanımıza yapılan ihaneti, halkımıza yapılan zulmü bir daha yaşamamak için. Afganistan, Irak, Suriye, Libya, Yemen ve Mısır gibi olmamak için. 16 senelik kazanımlarımızı heba etmemek için. Dahili, bölgesinde, İslam aleminde ve dünyada daha güçlü bir Türkiye temennisiyle, daha iyi huzurlu bir gelecek ve en iyiler, gelecekte daha iyi idarecileri hak edebilmek için. Bizler, Selefi Menhec Ehli Sünnet mensupları olarak, Cumhurbaşkanı’nı ve mevcut hükümeti emsallerinden daha liyakatli oldukları kanaatiyle, şu ana kadar yaptıklarını yapacaklarının teminatı gördüğümüzden desteklediğimizi kamuoyuna beyan ederiz.”

Açıklamanın altına imza atan derneklerin listesi şöyle:

“Yarpuz İslami İlimler Araştırma Merkezi, Gençlik, Eğitim ve Ahlak Derneği, İlme Davet Derneği, İkim ve Hikmet Derneği, Yarım Hurma Derneği, İlim ve İhya Derneği, Uludağ Araştırma Derneği, Asri Saadet Derneği, Davet Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği, Ehli Hadis Derneği, Darul Hadis Kültür ve Yardımlaşma Derneği, İkra İlim Kültür ve Araştırma Derneği, Huzur Vadisi, Basiret Der”

Cemaatler siyasi tercihlerini açıklıyor

Seçimler öncesinde siyasi desteklerini açıklayan başka cemaatler de olmuştu. İskenderpaşa Cemaati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerinin süreceğini duyururken; “CHP’nin İslam dinine savaş açtığı” öne süren Süleymancılar da AKP ve Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamıştı. Benzer şekilde Menzil cemaati de AKP ve Erdoğan’ı destekleyeceklerini deklare ederken; Nurcuların Yeni Asya Kolu ise Millet İttifakı'nı destekleme kararı almıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Partilerin oy oranları ne? Seçim ikinci tura kalacak mı?13 Haziran 2018 Çarşamba 13:58
  • Kadıköy’de gözaltına alınan liselilerden işkence suçlaması13 Haziran 2018 Çarşamba 13:36
  • Arefe günü resmi tatil var mı? Memurlar 14 Haziran herkes izinli mi olacak?11 Haziran 2018 Pazartesi 15:07
  • "Erdoğan'ın 24 Haziran seçim gafları rakiplerinin elini güçlendiriyor"11 Haziran 2018 Pazartesi 11:00
  • Kadıköy'de lise öğrencilerine polis dayağı09 Haziran 2018 Cumartesi 11:04
  • Türkiye'nin kararı Atina'da büyük panik yarattı08 Haziran 2018 Cuma 16:42
  • Erdoğan Demirören hayatını kaybetti08 Haziran 2018 Cuma 16:12
  • Economist Türkiye'deki seçimlerde kimin belirleyici olacağını yazdı08 Haziran 2018 Cuma 13:05
  • En son anket bomba Gezici yayınladı işte 24 Haziran oy oranları08 Haziran 2018 Cuma 12:04
  • AKP'nin miting oyunu belgelendi08 Haziran 2018 Cuma 11:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti