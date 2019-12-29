'Bir doz aşı bile rahim ağzı kanserinden koruyucu olabilir'

Rahim ağzı kanseri çok önemli oranda İnsan Papilloma Virüsüne (Human Papilloma Virus-HPV) bağlı.

HPV'NİN NEDEN OLDUĞU KANSERLER

HPV yalnızca kadınlar için değil, erkekler için de risk. Cinsel ilişkiyle bulaşıyor. ABD’de her yıl 34.800 HPV ile bağlantılı kanser tanısı konuluyor.

HPV, rahim ağzı ve anüs kanserlerinin %90’ından, penis kanserlerinin %60’ından ve tüm ağız kanserlerinin de %70’inden sorumlu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüm rahim ağzı kanserlerinin %99’undan HPV’nin sorumlu olduğunu bildiriyor.

HPV'DEN KORUNMAK İÇİN AŞI VAR

HPV aşısı, bugün kız çocukları için 70’den fazla ülkenin ulusal aşı programında yer alıyor. 11 ülkede ise erkekler için de aşı uygulanıyor. Türkiye bu gruplarda yer almıyor.

Aşının ikili, dörtlü ve dokuzlu türleri mevcut. Dokuzlu aşı, kansere neden olan HPV tiplerinin %90’ını kapsıyor ve bu tiplerin her birisi için neredeyse %100 koruyuculuğa sahip.

Dünya Sağlık Örgütü’nün kız çocukları için aşı önerisi şöyle: 15 yaşından küçük kız çocuklarına 6 ay arayla iki doz; 15 yaşından büyük kız çocuklarına 0., 2. ve 6. aylarda olmak üzere 3 doz.

Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) ise hem erkek hem kız çocukları için aşıyı DSÖ ile aynı yaş ve dozlarda öneriyor.

YENİ BİR ARIŞTIRMA: TEK DOZ HPV AŞISI DA İKİ VE ÜÇ DOZ KADAR ETKİLİ

2 Aralık 2019’da JAMA dergisinde yayımlanan bir araştırma, tek doz HPV aşısısında üç doz kadar koruyucu olabileceğini gösterdi.

Araştırma, ABD’de 18-26 yaş aralığındaki 1620 kadında yapıldı ve tek doz aşı yapılan kadınlardaki HPV enfeksiyon sıklığının hiç aşı yapılmayan kadınlardan anlamlı derecede daha düşük, iki ve üç doz aşı yapılan kadınlardan ise farksız olduğunu ortaya koydu.

Ancak araştırmacılar, tek doz aşının yeterli olduğunu ileri sürebilmek için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar.

TÜRKİYE'DE RAHİM AĞZI KANSERİ SIKLIĞI

Türkiye’de rahim ağzı kanserleri tüm kanserler içinde 9. sırada ve sıklığı da 100.000 kadında 4,5.

HPV sıklığına ilişkin olarak ise ülkemizde ulusal ölçekte yapılmış bir araştırma henüz yok. Bu durum, HPV aşısının ulusal aşı programına alınıp alınmayacağına karar vermek bakımından çok önemli bir eksiklik.