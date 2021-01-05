Bir GTA Hayranı, Tüm Klasik Şehirlerin Yer Aldığı GTA 6 Haritası Oluşturdu

Bir GTA hayranı, şimdiye kadar geçmiş oyunlarda yer almış olan tüm klasik şehirlerin bulunduğu yeni bir GTA 6 haritası oluşturdu. Harita oldukça nostaljik dursa da oynanış açısından neler sunabileceği merak ediliyor.

Beklentiler ve söylentilere göre GTA 6; Vice City, Liberty City ve San Fierro da dahil olmak üzere önceki oyunlardan tanıdığımız pek çok mekânda geçecek. Bu iddialar hiçbir resmî onayla desteklenmese de oyuncuların bu fikre oldukça sıcak baktığı bir gerçek. İşte tam da bu sebeple bir GTA hayranı, tüm bu klasik şehirleri bir araya getiren yeni ve gelişmiş bir harita oluşturdu.

Harita için aslında tüm Amerika Birleşik Devletleri’nin çok yoğun bir versiyonu diyebiliriz. Oluşturulan haritanın doğu kıyısında Liberty City (New York City) ile Vice City (Miami), batı kıyısındaysa Los Santos (Los Angeles) ile San Fierro (San Francisco) yer alıyor. Bu da haritanın, ABD haritasından esinlenilerek ortaya çıkarıldığını gösteriyor.

İşte GTA hayranı tarafından tasarlanan harita:

Bir hayran tarafından oluşturulan harita, eski favori GTA şehirlerinin yanı sıra GTA’da daha önce hiç yer almayan birkaç yeni mekân da içeriyor. Bu noktada New Orleans, Houston, Dallas, Denver ve Seattle/Portland, haritayı yaratan kişinin yeni fikirleri gibi görünüyor. Yine de Chicago ve Washington gibi bazı ikonik ABD şehirlerinin gözden kaçtığını söyleyebiliriz.

Bu harita her ne kadar güzel görünse de oynanış açısından nasıl işleyeceği en önemli soru. Bu noktada her zaman büyük şehirlere odaklanmış gerçek bir GTA haritasından ziyade daha kısır, daha az kullanılan kırsal arazilerin kapladığı çok geniş bir alan bulunuyor. Bu da haritanın oynanış bakımından işlevsizleşmesine yol açıyor.