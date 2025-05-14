Gökçebel, yaralanan öğrencilerden birinin durumunun diğerlerinden daha ciddi olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel , Yenierenköy’de öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesiyle ilgili Kıbrıs Gerçek’e özel açıklamalarda bulundu.

Gökçebel, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne toplam 20 öğrencinin getirildiğini, bu öğrencilerden 3’ünün ayakta kontrol edildiğini, geri kalan 17 öğrencide ise çeşitli bulgular tespit edildiğini söyledi.

“BİR ÖĞRENCİMİZİN YÜZ VE BURUN KISMINDA CİDDİ KIRIKLAR VAR”

Gökçebel, yaralanan öğrencilerden birinin durumunun diğerlerinden daha ciddi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Bir öğrencimizin yüz ve burun kısmında ciddi sakatlıklar ve kırıklar var. Gazimağusa Hastanesi’nde estetik cerrah olmadığı için bu çocuğumuz Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Doktor arkadaşlar, şu anda hayati tehlikesi olan bir çocuk bulunmadığını söylediler. Diğer çocuklarımız da müşahede altında tutuluyor.”

“OTOBÜS KAZASI, DENETİMSİZLİKTEN VE ESKİLİKTEN KAYNAKLANDI”

Kazaya neden olan etkenlere de dikkat çeken Gökçebel, öğrenci taşımacılığı sistemini sert bir dille eleştirdi:

“Otobüslerin denetimleri maalesef yapılmıyor. Bu sistem, şirketler üzerinden yürüyen bir rant düzenine dönüştü. Bizi yönettiğini iddia eden bu sistem artık çocuklarımıza zarar vermeye başladı. Bugün yaşanan kaza, otobüsün eskiliğinden kaynaklandı. Bu kabul edilemez.”

“UMUT EDERİZ Kİ HİÇBİR ÇOCUĞUMUZA BİR ŞEY OLMASIN”

Gökçebel, açıklamasının sonunda tüm öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti:

“Umut ederiz ki hiçbir çocuğumuza bir şey olmasın. Bu olay, bir kez daha sistemin sorgulanması gerektiğini gösteriyor.”

Kıbrıs Gerçek