Bir UBP'li vekilin daha dokunulmazlığı kaldırılıyor

Özel Komite 25 Şubat Pazartesi günü Meclis’te onaya sunulacak.

Meclis’te UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından bu kez Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün için süreç başlıyor.

Cumhuriyet Meclisi’nde Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün Başsavcılıktan gelen dosyasının görüşülmesi amacıyla özel komitenin oluşturulması yönünde bugünden itibaren çalışmalar başladı. Birinci Boyut’a katılan Meclis Başkanı Uluçay, Genel Kurul’un bugünkü birleşiminin ardından Danışma Kurulu’nun toplanarak, Meclis iç tüzüğünün gerektirdiği şekilde özel bir komitenin oluşmasını ve gelen dosyanın görüşülmesinin sağlanması kararı alındığını ifade etti.

Uluçay, Danışma Kurulu’nun bugünkü toplantısında kurulacak olan özel komitenin grupların temsiliyetine göre sayılarının belirlendiğini söyledi. Buna göre Özel Komite’de Ulusal Birlik Partisin’den 3, Cumhuriyetçi Türk Partisin’den ve Halkın Partisinden de 2’şer milletvekilli yer alacak. Uluçay, Özel Komitede yer alacak vekillerin isimlerinin bu hafta içerisinde belirlenmesinin ardından 25 Şubat Pazartesi günü Meclis’in onayına sunulacağını söyledi.

Uluçay Meclis iç Tüzük gereği oluşturulacak özel komitenin çalışmasına ilişkin de açıklamada bulundu. Uluçay, “Özel Komite, dosyayı iç tüzüğünün kuralları çerçevesinde oluştuktan sonra 45 gün içinde tamamlamak zorundadır. İç tüzüğümüzün kuralı bu konuda gayet açık ve nettir. Ve birde özel komite gelen dosyayı ele alırken hangi kriterler çerçevesinde değerlendireceği de iç tüzük gereği açık ve nettir.Dolayısıyla bugün Danışma Kurulunda yaptığımız toplantının ardından daha sonra da Divan’da gerçekleştireceğimiz görüşmede özel komitenin kurulması prosedürünü yerine getireceğiz. Özel Komite oluştuktan sonra da bununla ilgili görüşmeler başlayacaktır” dedi.

Konuya ilişkin UBP Milletvekili Özgürgün ile bir görüşmerleri olup olmadığına ilişkin soruya da yanıt veren Uluçay, Başsavcılıktan gelen dosyanın Meclis’e ulaşması sonrası konuyla ilgili grupları ve UBP yetkililerini bilgilendirdiklerini söyledi.