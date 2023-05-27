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Bir ülke alarmda... Fungal menenjit salgını yayılıyor!

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) dün Meksika’daki iki estetik kliniği kaynaklı ve nadir görülen bir fungal (mantar) menenjit salgını riski olduğunu duyurdu. CDC, 25 Mayıs’ta 2 kişinin fungal menenjitten hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Bir ülke alarmda... Fungal menenjit salgını yayılıyor!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Meksika’daki iki estetik kliniği kaynaklı ve nadir görülen bir fungal (mantar) menenjit salgını riski olduğunu duyurdu.

CDC açıklamasında “CDC, Meksika'da epidural anestezi altında cerrahi prosedürler uygulanan hastalar arasında şüpheli bir fungal menenjit salgınına karşı Meksika Sağlık Bakanlığı ve ABD eyalet ile yerel sağlık departmanları ile işbirliği yapıyor” ifadelerini kullandı.

İki estetik ameliyat yapan kliniğin 13 Mayıs’ta kapandığını ifade eden CDC, hastalığa maruz kalma olasılığı taşıyan kişilere ulaşmak için çalıştıklarını belirterek Meksika Sağlık Bakanlığı’nın bu iki klinikte ameliyat olmuş 221 ABD’li hastanın kimlik bilgilerini kendilerine gönderdiğini ifade etti.

Fungal menenjit salgının, omurilikten yapılan epidural anesteziyle bağlantılı olduğu ifade edilirken kişiden kişiye bulaşmadığının altı çizildi.

CDC, 25 Mayıs’ta Meksika’daki klinikle bağlantılı 2 kişinin hastalıktan dolayı hayatını kaybettiği açıklamıştı. Fungal menenjit, mantarın neden olduğu bir beyin iltihabı olarak bilinmektedir ve erken tedavi edilmediğinde ölüm riski taşımaktadır.

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