Bir yılda 788 bin kişi AK Parti üyeliğinden ayrıldı

AKP'nin geçtiğimiz günkü MYK toplantısında Davutoğlu ile birlikte 3 ismin partiden ihraç edilmesi yönünde karar alındı.

“Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı”nın resmi sitesinde yer alan veriler AK Parti’de yaşananların vatandaşlara da sirayet ettiğini ortaya koydu.

2018 Ağustos’unda 6. olağan kongresini gerçekleştiren AKP güncellenen üye sayısı 10 milyon 719 bin 234 olarak açıklanmıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sitesinde yer alan Temmuz 2019 tarihli son verilerde ise AKP’nin üye sayısı 9 milyon 931 bin 103 olarak yer aldı.