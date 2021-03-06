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Birçok Görevden Alma ve Atama yapıldı

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Birçok Görevden Alma ve Atama yapıldı
Birçok Görevden Alma ve Atama yapıldı

Resmi Gazete'de yayınlanan görevden alma ve atamalar şu şekilde:

 Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürü Mevkiine Sayın Tevfik Direnç'in Atanması

Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mevkiine Sayın Saffet Nadiri'nin Atanması

 Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci Mevkiine Ayşen Volkan İnanıroğlu'nun Atanması

Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci Mevkiine Mustafa Kemal Beyazbayram'ın Atanması

Dışişleri Bakanlığı Dışişler Dairesi Müdür/Temsilci Mevkiine Aysan Mullahasan Atılgan'ın Atanması

 Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci Mevkiine Selda Çimen'in Atanması

Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci Mevkiine Atanmış Olan İpal Emin'in Görevden Alınması

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