Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin yaptığı son anket sonuçları ise herkesi şaşkına çevirdi. Son anket sonuçları gündem belirleyecek anket. Birinci parti yine değişmedi! Makas çok büyük. İşte anket sonucu ve detaylar...

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, Türkiye'nin siyasi nabzını tutan son anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. "Bu Pazar milletvekilliği seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırma, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin 23 yıllık iktidarında ilk kez ikinci parti konumuna gerilediği ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) sandıktan birinci parti olarak çıktığı sürecin ardından seçmen eğilimlerindeki güncel durumu ortaya koydu. Ankete göre, CHP liderliğini sürdürüyor.

CHP BİRİNCİ, AK PARTİ İKİNCİ SIRADA

Yöneylem'in kararsızlar ve oy kullanmayacak seçmenler dağıtıldıktan sonra elde ettiği verilere göre, partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): %36,5 Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti): %31 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti): %9 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): %8 İYİ Parti: %3,9 Zafer Partisi: %3,6 Yeniden Refah Partisi: %3,2 Türkiye İşçi Partisi (TİP): %1,3 Diğer Partiler: %3,5

YEREL SEÇİM SONRASI TABLO DEVAM EDİYOR

Bilindiği gibi, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP, Türkiye genelinde elde ettiği oy oranıyla birinci parti olmuş, Adalet ve Kalkınma Partisi ise uzun bir aradan sonra ilk kez ikinci sırada yer almıştı. Yöneylem tarafından yapılan bu son kamuoyu araştırması, partilerin mevcut oy potansiyellerine ve seçmen eğilimlerine dair güncel bir fotoğraf sunarak, yerel seçimlerde oluşan siyasi tablonun genel seçim simülasyonuna da yansıdığını gösteriyor.