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Birleşik Eylem Komitesi’nden “Hükümet Yüzünü Bize Dön” Eylemi

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Birleşik Eylem Komitesi’nden “Hükümet Yüzünü Bize Dön” Eylemi
Birleşik Eylem Komitesi’nden “Hükümet Yüzünü Bize Dön” Eylemi

Esnaf örgütlerinin oluşturduğu “Birleşik Eylem Komitesi”, Lefkoşa’da Başbakanlık trafik ışıklarında eylem yaptı.

“Hükümet yüzünü bize dön” sloganıyla saat 07.00’de gerçekleştirilen eylemde, halka bildiri de dağıtıldı.

Dayanışmanın şart olduğu bir dönemden geçildiği vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi:

“Salgının başlamasıyla alınan önlemler çerçevesinde işyerlerimiz kapatıldı. Çalışanlarımızla birlikte işsiz kaldık. Bu sürede yıllarca yapmış olduğumuz sosyal güvenlik yatırımlarının bir kısmından ödeme yapılmasını istedik. Gerekirse borçlanılmasını, olmazsa da elde avuçta ne varsa paylaşılmasını istedik.

Ne dediysek olmadı. Aramızda gıda paketlerine ihtiyaç duyanlar, aç kalanlar oldu. Aradan üç ay geçti. İş kayıpları yüzde 120’lere dayandı, işsizlik çığ gibi büyüyor. Sur içleri, çarşılar, meslek sektör grupları dışlandı, yalnız bırakıldı.

Üreten, emek veren, vergi ödeyenler yok sayıldı. Onlarsız ülke olabilirmiş gibi adları hiçbir yerde geçmedi. Kira, elektrik, sosyal güvenlik yatırımları, emlak, seyrüsefer borçları, borç taksitleri biriktikçe birikiyor.

Üç aydır yapmadığımız görüşme, çalmadığımız kapı kalmadı. Yüzümüze bakan olmadı. Şimdi birleşik eylemlilik zamanı. Şimdi kararlılık zamanı. Yaşamak, nefes almak için ne kadar gerekiyorsa o kadar eylem, o kadar kararlılık. Hükümet yüzünü bize dön.”

BİRLEŞİK EYLEM KOMİTESİ

Birleşik Eylem Komitesi’ni oluşturan birlikler şöyle:

“K.T. Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, K.T. Elektrik Müteahhitleri Birliği, Mobilya Sanayicileri Derneği, K.T. Kuaförler Birliği, K.T. Matbaacılar Birliği, K.T. Oto Tamirciler Birliği, K.T. Berberler Birliği, K.T. Mekanik Tesisatçılar Birliği, K.T. Çiçekçiler Birliği, K.T. Kaportacılar Birliği, Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği, İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği, Mağusa Suriçi Esnafı, Güzelyurt Çarşı Esnafı, Girne Çarşı Esnafı, Lefkoşa Surlariçi Esnaf Temsilcileri, Yurt İşletmecileri, Otobüs İşletmecileri ve İnşaat Ustaları.”

Eylem bugün 17.00’de Girne Sulu Çember’de tekrarlanacak.

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