“Birleşik Krallık federal bir çözüm bulunmasına net desteğini belirtmeli”

İşçi Partisi Cenevre görüşmelerinin başarılı olması için Britanya hükümetine üç maddelik bir öneri sundu

Britanya’da ana muhalefet İşçi Partisi, Cenevre’deki Kıbrıs’la ilgili beşli görüşmelerin başarılı olmasında Britanya hükümetinin pozisyonu ile ilgili üç maddelik öneri sundu.

İşçi Partisi Kıbrıs sorununa kalıcı ve adil bir çözüm bulunması konusunda Britanya hükümetine şu önerileri sundu:



- Birleşik Krallık’ın garantör güç olarak tarihi sorumluluklarına ve BM kararlarına dayalı olarak Krallık’ın Kıbrıs soruna iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüm bulunmasına Londra’nın net desteğini belirtmeli,

- Türkiye hükümetini Varoşa sahil bölgesi de dâhil, ordusunu aşamalı olarak Kıbrıs adasından çekmeye ve Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde tüm sondaj çalışmalarını sonlandırma için çağrıda bulunmalı,

- Uluslararası hukukun ve müzakerelerin devamının güvence altına alınması ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini tehlikeye düşürecek herhangi bir siyasi çözümün desteklenmemesi.

Bu öneri ile ilgili, İşçi Partisi’nin Barış ve Silahsızlanma Gölge Bakanı Fabian Hamilton şunları söyledi:

“Bu müzakereler Kıbrıs adası için siyasi bir çözümü ilerletme yönünde kritik bir fırsattır. Kıbrıs karşısında tarihi yasal taahhütleri olan garantör güç olarak Birleşik Krallık hükümeti bunları sorumlulukla göğüsleme yükümlülüğü altındadır”.

“Hayati öneme sahip olan şeyin Britanya hükümetinin Kıbrıs halkına karşı olan uzun vadeli yükümlülüklerinde bağlı kalması ve bölgesel istikrarın yararına olacak şekilde tarafların özlü ve kalıcı bir çözüme ulaşmalarını sağlamasıdır”.

Haber Kaynağı: Kıbrıs Haber Ajansı