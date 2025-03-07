Birleşik Krallık’a seyahat edenler için yeni dönem: ETA zorunluluğu başlıyor

Birleşik Krallık’a vizesiz seyahat eden yolcular için 2 Nisan 2025 itibarıyla Elektronik Seyahat İzni (ETA) zorunlu hale geliyor. Yeni uygulamayla ülkeye girişler önceden dijital onaya tabi tutulacak.

Birleşik Krallık, sınır güvenliğini artırmak amacıyla ‘Elektronik Seyahat İzni’ (ETA) uygulamasını hayata geçiriyor. 2 Nisan 2025 itibarıyla, daha önce vizesiz seyahat edebilen birçok ülkenin vatandaşları, ülkeye girmeden önce ETA almak zorunda olacak.

ETA, İngiltere’ye giriş yapacak yolcuların önceden güvenlik taramasından geçmesini sağlayan dijital bir izin sistemi olarak uygulanacak. Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer vizesiz seyahat hakkına sahip ülkelerin vatandaşları artık bu izin olmadan Birleşik Krallık’a giriş yapamayacak.

BAŞVURULAR 5 MART’TA BAŞLIYOR

ETA başvuruları, Birleşik Krallık hükümetinin resmi web sitesi GOV.UK veya ‘UK ETA’ mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Başvuru sürecinde pasaport bilgileri, biyometrik veriler ve seyahat detayları talep edilecek. Başvurular genellikle birkaç dakika içinde sonuçlansa da bazı durumlarda 3 iş gününe kadar sürebilecek.

ETA başvuru ücreti 10 Sterlin olarak belirlenirken, onaylanan izin 2 yıl boyunca veya pasaport süresi dolana kadar geçerli olacak. Bu süre zarfında birden fazla ziyaret gerçekleştirmek mümkün olacak.

KİMLER MUAF TUTULUYOR?

Birleşik Krallık ve İrlanda vatandaşları ile diplomatik pasaport sahipleri ETA uygulamasından muaf tutulacak. Ayrıca, hali hazırda İngiltere’ye vize ile giriş yapması gereken kişiler için bu yeni düzenleme bir değişiklik getirmiyor.

Seyahat planı yapan yolcuların ETA başvurularını önceden tamamlamaları gerektiği vurgulanırken, yeni uygulama ile birlikte ülkeye giriş süreçlerinde değişiklikler yaşanması bekleniyor.