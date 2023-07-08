Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat: Ülkemiz gençliği için çalışmaya ve emek vermeye devam edeceğiz

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat, bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede büyük başarılara imza attıklarını belirterek, "Ülkemiz gençliği için çalışmaya ve emek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ege Erülkü ve Emre Kaplan’ın yarın Avusturya’da düzenlenecek olan uluslararası yarışa katılmak üzere adadan ayrılacaklarını kaybetti.

Kaplan’ın kafileye İstanbul’dan katılacağını aktaran Yalızat, “Ülkemiz gençliği için çalışmaya ve emek vermeye devam edeceğiz. Her ne olursa olsun bu toplumun geleceği bu gençlerin elinde” ifadelerini kullandı.

Yalızat, “40 yaşını geçmiş ego tatminlerine ihtiyacı yok bu ülkenin. Bizler alkol, madde kullanımı gibi kötü alışkanlıklar yerine başarılı ve geleceğe daha güzel baka bilecek gençler yetiştirmek, vizyon vermek daima hedefimiz ve amacımız olacak” dedi.

Bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede büyük başarılara imza attıklarının ve devam ettiklerinin altını çizen Yalızat, “Bu başarımızı baltalamak isteyen ve bu gençliğin önünü kesmek isteyenlerin dimdik karşısında durmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

“Sahte evrak düzenleme”, “Sahte evrakı tedavüle sürme” suçlarından geçtiğimiz günlerde mahkemeye çıkarılan ve teminata bağlanan Yalızat, bu süreçte yanında duran dostlarına teşekkür etti.