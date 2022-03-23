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"Biz Size Hayranız" 27 Mart Dünya Tiyatro Günü saat 20.00'da prömiyerini gerçekleştiriyor

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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun yeni oyunu "Biz Size Hayranız" 27 Mart Dünya Tiyatro Günü saat 20.00'da prömiyerini gerçekleştiriyor.
"Biz Size Hayranız" 27 Mart Dünya Tiyatro Günü saat 20.00'da prömiyerini gerçekleştiriyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun yeni oyunu "Biz Size Hayranız" 27 Mart Dünya Tiyatro Günü saat 20.00'da prömiyerini gerçekleştiriyor.

Oyun, 27 Mart Dünya Tiyatro günü dolayısıyla sadece o gün için biletsiz olacak. Daha sonra her Çarşamba ve Cuma akşamı saat 20.00'da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu'nda pandemi koşullarına uygun olarak sahnelenecek. Seyirciler en fazla 72 saatlik antijen testle oyunu izleyebilecek.

Biletler, biletinial.com adresinden temin edilebilir. Detaylı bilgi için; 22 78 782 numaralı telefon aranabilir.

Carole Greep'in yazdığı, Pınar Güzelyürek Çelik'in çevirdiği ve Cem Aykut'un yönetip, dramaturjisini yaptığı oyun da Melek Erdil, Barış Refikoğlu, Asu Demircioğlu ve Aytunç Şabanlı rol alıyor. Oyunun yönetmen yardımcılığını Zeliş Şenol, dekor tasarımını Özlem Deniz Yetkili, ışık tasarımını ve uygulamasını Salih Kanatlı, efekt uygulamasını Mehmet Eseri, oyun müziklerini ise Ersen Sururi yapıyor.

Oyunda görevli sahne amiri Mehmet Demir, dekor kostüm asistanı Asya Kazafanalı, afiş-broşür-fotoğraf çekimi görevini Umut Ersoy üstlendi.

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