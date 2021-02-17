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BKP Kadın Meclisi: “Ev İçi Şiddet Olaylarında Her Geçen Gün Artış Yaşanmakta”

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BKP Kadın Meclisi, Kuzey Kıbrıs’ta pandemi koşullarının ağır ekonomik ve psikolojik sonuçlarının daha da vahim bir şekilde hissedilmeye başlandığını ifade ederek, bunların yansıması olarak ev içi şiddet olaylarında her geçen gün artış yaşandığını savundu
BKP Kadın Meclisi: “Ev İçi Şiddet Olaylarında Her Geçen Gün Artış Yaşanmakta”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi, Kuzey Kıbrıs’ta pandemi koşullarının ağır ekonomik ve psikolojik sonuçlarının daha da vahim bir şekilde hissedilmeye başlandığını ifade ederek, bunların yansıması olarak ev içi şiddet olaylarında her geçen gün artış yaşandığını savundu.

 

Birleşik Kıbrıs Partisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, “Hükümet edenler pandeminin başından bu yana, ekonomi, sağlık ve eğitim alanlarında aldıkları yanlış kararlarla ekonomik krizin derinleşmesine, işsizliğin artmasına ve insanımızın hem ekonomik hem de psikolojik olarak tükenmesine neden olmuşlardır" diyerek, UBP- DP- YDP hükümetinin halkı kendi kaderine terk ettiğini öne sürdü.

Tüm ülkelerin salgınla mücadelede kendi içine kapanmayı seçtiğini ve mücadelenin başarılı olmasının tek yolunun kapanma olduğunu kaydeden Yiğiter, “Ancak, kapanma ile birlikte meydana gelen ekonomik kayıpların giderilmesi, özellikle dar gelirli ve bu süreçte işinden aşından olan insanlarımızın devlet tarafından desteklenmesi gerekir. UBP- DP- YDP hükümeti tam tersi bir tavır sergileyerek insanımızın açlık ve sefalete sürüklenmesini izlemekle yetinmektedir" dedi.

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