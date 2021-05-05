BKP Kadın Meclisi, Ev İçi Şiddet Yasa Önerisinin İvedilikle Görüşülüp Yasallaşması Çağrısında Bulundu

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi, 25 Kasım 2020 tarihinde, dönemin Meclis Başkanına iletilen Ev İçi Şiddeti Önleme Yasa Önerisinin ivedilikle görüşülüp, yasallaşması çağrısında bulundu.

Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, yaptığı açıklamada, yasa önerisinin medeni haline bakılmaksızın, her türlü şiddeti önlemeye yönelik olduğuna vurgu yaparak, “Kıbrıs’ın kuzeyinde her geçen gün artan ve endişe verici boyutlara ulaşan ev içi şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için bu yasanın ivedilikle onaylanması şarttır” dedi.

Ev içi şiddetle mücadelede önemli bir adım olduğuna inandıkları yasanın, bir an önce görüşülerek onaylanmasını talep ettiklerini vurgulayan Yiğiter, “Tüm milletvekillerine çağrımız, böylesi önemli ve ivedi bir konuda kararlı davranmalarıdır” ifadelerini kullandı.