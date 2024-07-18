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BM Barış Gücü Komutanı Ramsey, donmuş bir çatışma levlenebilir!

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BM Barış Gücü Komutanı Ramsey uyardı…
BM Barış Gücü Komutanı Ramsey, donmuş bir çatışma levlenebilir!

BM Barış Gücü’nün kısa bir zaman sonra görevi sona erecek olan komutanı Ben Ramsey’in Associated Press’e (AP) verdiği röportajda Kıbrıs’taki BM Barış Gücü kontrolündeki ara bölge boyunca ve içerisinde askeri hareketlikte önemli artıştan ve “donmuş bir çatışmanın yeniden alevlenmesi kaygısına neden olan bir dizi faaliyetten söz ettiği bildirildi.

Haravgi haberi “UNFICYP Ara Bölgede Olası Alevlenmeden Korku Belirtiyor… Associated Press: Ara Bölgede Askeri Hazırlıkta Önemli Artış” başlığıyla aktardı.

Habere göre Ramsey bu yıl ara bölgenin her iki tarafında da özellikle inşaat ihlalleri olmak üzere askeri ihlallerde yüzde 70 artış saptadıklarını söyledi.

Ramsey, bu ihlallerin, yüksek teknolojiye sahip kapalı devre kamera sisteminden kaynaklandığına dikkat çekti. Ramsey bu kamera sisteminin saldırı amaçlı kullanılabilecek başka askeri imkanlara bağlanma olanağına sahip olduğunu değerlendirdiklerine de dikkat çekti.

“Yanlış bir hesaplama an meselesi” uyarısında bulunan Ramsey Yeşil Hat’taki durumu “bir satranç oyunu oynanan sessiz bir harp meydanı” olarak niteledi. Ramsey “insanların, kendilerine verdiğimiz bilgileri dinlemeyeceğinden ve gerilimi tırmandıracak şekilde davranacaklarından korkuyorum.” dedi.

Ramsey Kıbrıs’la ilgili gerçek kaygısının, “kazandaki kurbağa hikayesine (kurbağa suya giriyor, su yavaş yavaş ısıtılıyor ve sıcaklık bir düzeye geldiğinde su kurbağa için ölümcül hale geliyor) benzemek üzere olunması” olduğunu belirtti. Ramsey, “Burada bu olabilir. Halen o noktadayız demiyorum. O düzeyin ne olduğunu bilmiyorum ama sadece olduğumuza dair uyarı işaretleri olduğuna eminim.” dedi.

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