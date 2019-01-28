  • BIST 102.460
  • Altın 221,544
  • Dolar 5,3001
  • Euro 6,0469
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

BM Barış Gücü rapor taslağında “İhtilaflı Noktalar”

»
BM Barış Gücü rapor taslağında “İhtilaflı Noktalar”
BM Barış Gücü rapor taslağında “İhtilaflı Noktalar”

BM Barış Gücü’nün görev süresiyle ilgili İngiltere tarafından hazırlanan taslak raporda “ihtilaflı noktalar” bulunduğu, ana ihtilaf noktasının ise “Kıbrıs’taki Barış Gücü ile ilgili bütün meselelerin ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunundaki iyi niyet misyonunun ‘kapsamlı gözden geçirilmesi’” ifadesi olduğu haber verildi.

Fileleftheros, İngiltere tarafından kaleme alınan ve 15 Güvenlik Konseyi üyesinin çarşamba günkü toplantısında istişare edilen taslaktaki “en rahatsız edici ifadenin” Amerika’nın BM Daimi Temsilci Vekili Jonathan Cohen tarafından sunulan “Kıbrıs’taki Barış Gücü ile ilgili bütün meselelerin ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunundaki iyi niyet misyonunun ‘kapsamlı gözden geçirilmesi’” önerisi olduğunu yazdı.

Amerikalı yetkilinin bu önerisinin Güvenlik Konseyi’nde kabul görmediğini belirten gazeteye göre “mutabık kalınacak bir sözel formül bulunması ve Amerikan  tezinin, BM’nin bütün barış operasyonlarının stratejik gözden geçirilmesine dair politikası çerçevesine kaydedilmesine” çalışılacak.

Haberde, Genel Sekreter’in raporda kaydettiği,”taraflar, BM Barış Gücü’nün de desteğiyle, gerilimleri yatıştırmak için askerî veya polisiye veya siyasi türdeki kendi mekanizmalarını geliştirme olasılığını incelesin” ifadesinin de, taslaktaki ihtilaflı noktalardan görülebileceği belirtildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: İçeride yaptığımız toplantıda herkesin bu noktaya gelmesi önemli27 Ocak 2019 Pazar 18:13
  • Şener Levent: Bana anahtarı verin Kıbrıs sorununu çözeceğim27 Ocak 2019 Pazar 15:38
  • Şener Levent’in demeci...27 Ocak 2019 Pazar 15:30
  • “Türkiye MED7 Öncesinde Korkutmaya Çalışıyor” iddiası27 Ocak 2019 Pazar 15:00
  • Akel 6 AP adayını resmen açıkladı27 Ocak 2019 Pazar 14:55
  • Çavuşoğlu'ndan ikinci açıklama! " Bir kişinin siyasi görüşüne Kıbrıs davası feda edilemez."27 Ocak 2019 Pazar 14:52
  • İngiliz Üslerinin gıda, yakıt ve mühimmat depo rezervi artırıldı27 Ocak 2019 Pazar 14:50
  • Anastasiadis:“Durgunluğun uzamasından endişeliyiz”27 Ocak 2019 Pazar 14:45
  • Kızılyürek: “Beni sırf Kıbrıslı Türk olduğum için seçmesinler”27 Ocak 2019 Pazar 14:40
  • Siyasi sığınma taleplerinde rekor...27 Ocak 2019 Pazar 14:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti