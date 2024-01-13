BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs özel temsilcisi Cuellar, Kıbrıs'a geliyor

Cyprus Mail’in haberine göre, Kolombiyalı diplomat Maria Angela Holguin Cuellar'ın Kıbrıs'ın New York'taki daimi temsilcisiyle yaptığı görüşme de dahil olmak üzere temaslarına çoktan başladığını ve bunun "çok iyi bir görüşme" olduğunu belirten Hristodulidis “işe koyulmaya hazır olduğunu ve görüşmelerin yeniden başlaması için gösterdiğimiz çabada bize yardımcı olacağını düşünüyorum” İfadelerimi kullandı.

Hristodulidis, Cuellar'ın 27 Ocak'tan sonra Kıbrıs'ı ziyaret edeceğini ve ardından garantör ülkelerini ziyaret edeceğini söyledi: Rum lider, Cuellar’ın bu temasların ardından Brüksel ve diğer başkentleri ziyaret edeceğini belirtti.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de görüştüğünü belirten Hristodulidis, Brüksel'in Lefkoşa'ya AB'nin müzakere sürecinin tüm aşamalarına önemli ölçüde katkıda bulunmaya hazır olduğunu ilettiğini sözlerine ekledi.