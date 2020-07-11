  • BIST 114.809
  • Altın 397,185
  • Dolar 6,8596
  • Euro 7,7623
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAAKP’li isimden Atatürk ile ilgili skandal paylaşım: Taştan adam eriyor!

BMGK, Suriye’nin kuzeybatısına yardımların Türkiye sınırındaki iki noktadan gönderilmesinde anlaşamadı

»
BMGK, Suriye’nin kuzeybatısına yardımların Türkiye sınırındaki iki noktadan gönderilmesinde anlaşamadı
BMGK, Suriye’nin kuzeybatısına yardımların Türkiye sınırındaki iki noktadan gönderilmesinde anlaşamadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye’nin büyük oranda militanların denetiminde olan kuzeybatısına Türkiye sınırındaki iki geçiş noktası üstünden insani yardım gönderilmesinin sürdürülmesi konusunda anlaşamadı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi cuma gecesi, Suriye’ye Türkiye sınırı üstündeki iki geçiş noktasından insani yardım gönderilmesini içeren kararın uzatılması konusunda anlaşamadı.

Konsey’de bir uzlaşıya varılamamasıyla, Suriye’ye Türkiye sınırındaki iki geçiş noktası üstünden insani yardım gönderilmesini içeren resmi izin cuma gecesi sona erdi. Söz konusu resmi izin 2014’ten beri geçerliydi.

Rusya ile Çin, söz konusu iznin uzatılmasına ilişkin sunulan teklifleri bir hafta içinde iki defa veto etti. Rusya’nın Suriye’ye Türkiye üstünden insani yardım gönderilen iki geçiş noktasının bire indirilmesini içeren teklifi de sadece üç ülkenin desteğini aldığı için kabul edilmedi.

Avrupa ülkeleri ile ABD, insani yardımların Türkiye sınırındaki her iki geçiş noktasından da gönderilmesinin sürdürülmesini istiyor. Söz konusu geçiş noktalarından birisi olan Bab el-Selam, Halep’e uzanıyor. İkinci geçiş noktası Bab el-Hava ise İdlib bölgesine çıkıyor.

Bu iki geçiş noktasından yardım ulaştırılmasını içeren Birleşmiş Milletler izni, yardımların Şam’ın onayı olmadan dağıtılmasının yolunu açıyordu.

Rusya ile Çin ise söz konusu iznin, Suriye’nin egemenliğini ihlal ettiğini; insani yardımların, artık ülkenin büyük bölümünü kontrol eden Suriye hükümeti tarafından dağıtılabileceğini söylüyor.

Nitekim Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunduğu teklif, yardımların ulaştırılması için sadece İdlib’e çıkan Bab el-Hava geçiş noktasının açık bırakılmasını içeriyordu. Teklifte bu noktanın açık bırakılması için belirlenen süre ise bir yıldı.

Rusya’nın, geçiş noktalarının bire indirilmesini teklif etmesinin bir diğer nedeni ise yardımların halihazırda yüzde 85’inin Bab el-Hava geçiş noktasından iletilmesiydi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 86 yıl sonra ibadete açılıyor: Ayasofya'da ilk ibadet nasıl olacak?11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:35
  • Çoklu baro ve Baroların temsil sayısına ilişkin hükümler içeren kanun teklifi kabul edildi11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:26
  • Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem11 Temmuz 2020 Cumartesi 07:29
  • Tatar: Ayasofya 1453’ten beri Türk'tür, camidir10 Temmuz 2020 Cuma 21:14
  • UNESCO: Ayasofya kararından derin üzüntü duyduk10 Temmuz 2020 Cuma 21:05
  • Erdoğan: 24 Temmuz'da Cuma Namazı'yla Ayasofya'yı ibadete açacağız10 Temmuz 2020 Cuma 21:04
  • Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Karalar'ın makam odasına haciz geldi10 Temmuz 2020 Cuma 18:39
  • TBMM Başkanı Şentop, 'Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?' sorusunu yanıtladı10 Temmuz 2020 Cuma 18:28
  • Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrini onayladı10 Temmuz 2020 Cuma 18:13
  • Rus senatör Klimov: Türk siyasetçiler, Hristiyanların Ayasofya'ya girmeye devam edebileceğine dair güvence verdi10 Temmuz 2020 Cuma 18:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti