Boateng ailesi çatırdıyor! Son şans da işe yaramadı...

Beşiktaş'ın eski yıldızı Kevin Prince Boateng'in ilişkisinde yeni bir kriz yaşanıyor.Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Beşiktaş forması giyen Kevin-Prince Boateng ile model eşi Melissa Satta'nın ilişkisinde yeni bir kriz patlak verdi.
Birbirlerine ikinci bir şans veren Boateng çiftinin bu kez ayrıldığı iddia edildi.
Hem Satta'nın hem de Boateng'in birlikte son fotoğraflarını yaklaşık 1.5 ay önce paylaşması kriz iddialarını güçlendirdi.
Geçtiğimiz yıl ayrılığın eşiğine gelen ve birkaç süren kriz sonrası oğulları Maddox için yeniden barışarak ilişkilerini devam ettiren ikili, geçen sürede yeni bir kriz daha yaşadılar.
Nedeni henüz bilinmeyen sorunla ilgili hem Boateng hem de Satta tarafından yalanlama gelmezken, ünlü çiftin bu kez ayrılığı en ciddi ihtimal olarak gördükleri iddia edildi.
Hem Satta'nın hem de Boateng'in birlikte son fotoğraflarını yaklaşık 1.5 ay önce paylaşması ve uzun süredir hiçbir yerde birlikte görülmemeleri, ilişkilerinde sorun yaşadıkları iddialarını kuvvetlendirdi.
Geçtiğimiz yıl yaşadıkları sorun sonrası Melissa Satta yaptığı açıklamada, "Bir ütüyü değiştirdiğiniz gibi kocanızı değiştiremezsiniz. Düşünce farklılıklarımız vardı ancak sonrasında kendimize ikinci bir şans vermeye karar verdik."
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