Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, rektör atamasını protesto ediyor: Dersler boykot edilecek, çarşamba günü eyleme devam edilecek

oğaziçi Üniversitesi öğrencileri, 1 Ocak gecesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasına karşı eylem yaptı. "Kayyum rektör istemiyoruz", "AKP elini üniversitelerden çek", "Melih istifa" sloganlarıyla Güney Kampüs kapısı önünde basın açıklaması yapan öğrenciler, Kuzey Kampüs'te konuya ilişkin bir açık forum düzenledi. Öğrencilere yer yer polis müdahalesi olurken, TOMA ile tazyikli su sıkıldı, plastik mermi ve biber gazı atıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 5 üniversitenin rektörü değişti. 2015 seçimlerinde AKP'den 1.bölge milletvekili adayı olan Prof. Melih Bulu da Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı üniversite mensuplarından tepki geldi. Öğretim üyelerinin ve mezun derneklerinin tepki gösterdiği atamaya karşı, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de bugün bir eylem düzenledi.

Öğrenciler eylemin başlamasıyla birlikte alkışlar eşliğinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs kapısına gelerek "Kayyum rektör istemiyoruz", "AKP elini üniversitelerden çek" sloganları attılar.

Burada yapılan basın açıklamasında da "Kayyum rektörü kabul etmiyoruz" denilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri olarak bu atamayı kabul etmiyoruz ve vazgeçmiyoruz!

2016 yılında yapıldığı gibi, yine bir gece yarısı tepeden inme bir şekilde üniversitemize yapilan yeni bir "rektör" atamasıyla karşı karşıyayız. Üniversitemizde yerini yıllardır koruyan demokrasi anlayışı ile 2016 yılına kadar seçimler neticesinde belirlenen rektörlerimizin yerine; 2016’dan sonra anti-demokratik bir şekilde tek elden kayyumlar atanmaya başlanmıştır. Üstelik, Boğaziçi Üniversitesine 1980’lerin askeri rejim döneminden beri ilk defa okul dışından bir rektör ataması yapılmıştır. Bu durum 2016’dan bu yana sürmekte olan ve rektör seçimlerini ortadan kaldıran anti-demokratik uygulamaların bir devamıdır.

Üniversiteler bir ülkenin bilim ve fikir üreten, özgür düşünceyi besleyen en değerli kurumlarıdır ve bu kurumların sürdürülebilmesi ancak akademinin özerkliği ile mümkündür. Akademi, ideolojiler ve siyaset üstü bir oluşumdur; ancak üniversite mensuplarının iradesinin hiçe sayılarak üniversitemize bir rektör atanması politiktir. Biz Boğaziçili öğrenciler olarak, üniversitemizin ilkelerine ve kültürüne binaen, üniversitemizin özerkliğinin; kişiliğine ve geçmişine bakılmaksızın tepeden atanan herhangi bir akademisyen ile değil, üniversite mensuplarının yaptığı demokratik yollarla belirlenen bir rektör seçimiyle sağlanacağını savunuyoruz. Bu şartlar sağlanmadığında, ortaya çıkan anti-demokratik uygulamaların üniversitemize zararlar verdiğini üzülerek görmekteyiz. Bu zararların en aza indirilebilmesi için üniversite senatosunun 2012 yılında kabul ettiği Akademik İlkelere bağlılığımızı yinelemek isteriz:

1. Üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması, bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir.

2. Üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olması özerklik için şarttır. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil seçimle belirlenmelidir.

3. Üniversitelerin, özerk anayasal kurumlar olarak, akademik programlarını ve araştırma politikalarını öğretim elemanlarınca ve/veya üniversite kurullarınca kararlaştırılarak belirlemesi, bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın şartlarındandır.

Boğaziçililer olarak asıl sorunumuz Melih Bulu’nun akademik geçmişi ve şahsi duruşundan da ötedir. Sorun isimlerden bağımsız bir demokrasi, akademik özerklik, fikri özgürlük meselesidir. Bu sorunun çözümü ise üniversitelerin kararlarının ve rektörlerin, üniversitelerin iradeleriyle belirlenmesidir. Bu nedenle bir kez daha söylüyoruz ki:

Üniversitemizin karar alma mekanizmalarındaki özerkliğine, demokratik ilkelerine, düşünce özgürlüğüne ve seçim yapma iradesine yapılan müdahaleleri kabul etmiyoruz. Kayyum rektör istemiyoruz ve duruşumuzdan vazgeçmiyoruz.

Taleplerimiz şunlardır:

-Tüm üniversitelerdeki kayyum rektörlerin istifasını, bütün rektörlerin demokratik yöntemlere uygun olarak seçimle belirlenmesini istiyor ve akademisyenlerden acilen yeni bir seçim düzenlemelerini talep ediyoruz.

-Bu demokratik tavır ve zorunluluğun bütün üniversitelerde yer bulması için hem diğer üniversitelerden öğrenci arkadaşlarımızı hem de mezunlarımızı bize destek olmaya çağırıyoruz.

Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz!"

Öğrenciler, basın açıklamasının ardından Kuzey Kampüs'e yürüdü ve burada bir açık forum başlattı. Öğrencilerin söz alarak konuya ilişkin taleplerini dile getirdiği forum, sloganlar eşliğinde devam etti.

Polis müdahalesi ve gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasına karşı eylemine polis müdahale etti. Üniversite kampüsüne giren polis 4 öğrenciyi gözlatına aldı. Gözaltılara tepki gösteren polisi ıslıklarla protesto etti. Gözaltına alınan öğrenciler ardından serbest bırakıldı.

Yer yer polis müdahalesi olan eylemde, okul dışına TOMA gelirken, öğrencilere tazyikli su sıkıldı. Öğrencilere plastik mermiyle ve biber gazıyla müdahale edildi.

Polis ablukası altında Hisarüstü'nde toplanan öğrenciler, salı günü dersleri boykot edeceklerini duyururken, çarşamba eyleme devam edeceklerini açıkladı.

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