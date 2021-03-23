Boğaziçi’nde İslam Araştırmaları Kulübü danışmanı üç göreve birden atandı

Böylece Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez aynı anda Öğrenci İşleri Dekanı, Rektör Yardımcısı ve Burs Ofisi Koordinatörü olarak görevlendirilmiş oldu.

İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) Danışmanı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez, Boğaziçi Üniversitesi‘nde üç göreve birden atandı.

Böylece Sönmez, aynı anda Öğrenci İşleri Dekanı, Rektör Yardımcısı ve de Burs Ofisi Koordinatörü olarak görevlendirilmiş oldu.

Yönetici ve bölüm başkanlarına mail

Okulun resmi internet sayfasında yer alan atama kamuoyunda duyurulmamasına rağmen yalnızca yöneticilere ve bölüm başkanlarına mail olarak atıldı. bianet’ten Dilek Şen’in haberine göre söz konusu mailde şu ifadeler kullanıldı: