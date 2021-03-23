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Boğaziçi’nde İslam Araştırmaları Kulübü danışmanı üç göreve birden atandı

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Böylece Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez aynı anda Öğrenci İşleri Dekanı, Rektör Yardımcısı ve Burs Ofisi Koordinatörü olarak görevlendirilmiş oldu.
Boğaziçi’nde İslam Araştırmaları Kulübü danışmanı üç göreve birden atandı

İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) Danışmanı Prof. Dr. Fazıl Önder SönmezBoğaziçi Üniversitesi‘nde üç göreve birden atandı.

Böylece Sönmez, aynı anda Öğrenci İşleri Dekanı, Rektör Yardımcısı ve de Burs Ofisi Koordinatörü olarak görevlendirilmiş oldu.

Yönetici ve bölüm başkanlarına mail

Okulun resmi internet sayfasında yer alan atama kamuoyunda duyurulmamasına rağmen yalnızca yöneticilere ve bölüm başkanlarına mail olarak atıldı. bianet’ten Dilek Şen’in haberine göre söz konusu mailde şu ifadeler kullanıldı:

Rektör Yardımcı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez, 22 Mart 2021 tarihinden itibaren Öğrenci İşleri Dekanı ve Burs Ofisi Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir.”

Naci İnci’ye de iki görev birden verilmişti

Daha önce de öğretim üyelerinin boykotunu kırarak Melih Bulu‘nun rektör yardımcılığını kabul eden Prof. Dr. Naci İnci aynı zamanda Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanmıştı.

Sosyoloji, siyaset bilimi, tarih, psikoloji gibi sosyal bilim dallarındaki yüksek lisans programlarını ve tezlerini koordine eden SBE’nin başına Fizik Bölümü’nden bir ismin getirilmesi tepki toplamıştı.

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