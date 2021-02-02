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Boğaziçi’ndeki eylemler sosyal medyada gündem oldu: #AşağıBakmayacağız

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Boğaziçi’ndeki eylemler sosyal medyada gündem oldu: #AşağıBakmayacağız
Boğaziçi’ndeki eylemler sosyal medyada gündem oldu: #AşağıBakmayacağız

Boğaziçi Üniversitesi’nde bugün de devam eden ‘kayyım rektör’ protestosu sosyal medyada büyük destek aldı. Twitter’da ‘#BoğaziçiAblukada’ ve ‘#AşağıBakmayacağız’ etiketleri gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler yaklaşık bir aydır devam ediyor.

Öğrenciler, ‘kayyım rektör’ protestosu için bir kez daha okullarında buluştu. Polis ablukası devam ederken öğrenciler, rektörlük önünde Melih Bulu’yu dışarıya çağırmak için toplandı.

Oturma eylemine devam eden öğrencilere, akşam saatlerinde polis müdahele etti. Valilik açıklamasına göre 159 gözaltı var.

Polisin, Etiler’den Boğaziçi’ne yürüyen öğrenci gruplarına “Aşağı bak, toplu gezmek yok” diyerek müdahele etmesi, sosyal medyada protestoların bir sloganı haline dönüştü.

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