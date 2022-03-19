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Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme kazada 3'ü ağır 17 kişi yaralandı

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Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme kazada 3'ü ağır 17 kişi yaralandı
Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme kazada 3'ü ağır 17 kişi yaralandı

Bolu Valiliğinden açıklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada da iki otobüs, 6 tır ve 10 küçük araç olmak üzere 18 aracın karıştığı kazaya derhal müdahale edildiği aktarıldı.

 

Açıklamada, "Olay yerine aynı dakikalarda çok sayıda ambulans, UMKE, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edilmiş olup ekipler olay yerine intikal etmiştir. Ayrıca olay sonrasında çevre illerden de ekipler ilimize hareket ederek kaza yerine ulaşmışlardır." ifadelerine yer verildi.

Hastaneye kaldırılan ikisi ağır 17 yaralının tedavilerinin devam ettiği, 14 kişinin ise ayakta tedavi edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kaza sonrası araçların bulundukları yerden kaldırılma çalışmalarına devam edilmektedir. Bu süreçte Bolu-İstanbul istikametine giden araçlar Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilmiştir."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 17 yaralı hastanelere nakledildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Saat 14.47'de Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere 17 yaralı hastanelere nakledilmiştir. Olay yerine 10 adet ambulans, 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kazada etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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